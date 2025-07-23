Сонячні панелі більше не знадобляться: вітряна турбіна забезпечить 1500 кВт-год енергії

Вітровий генератор LIAM F1 UWT з ефективною та багатофункціональною конструкцією складає конкуренцію традиційним фотоелектричним панелям, видобуваючи безкоштовну енергію для дому.

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Установка працює безшумно і має великі перспективи з огляду на сучасну ситуацію у сфері енергетики. Про це пише сайт Ecotias.

LIAM F1 UWT розробив стартап Archimedes з Нідерландів. Через унікальну конструкцію вона не схожа на традиційну вітряну турбіну, характерну для великих міських районів, які можуть бути галасливими і непривабливими.

Діаметр турбіни LIAM F1 UWT становить лише 1,5 метра, а загальна вага — менше 100 кілограмів. Вітрогенератор виробляє від 300 до 2500 кВт⋅год на рік.

Завдяки спіральному компонуванню ротора турбіна може використовувати енергію вітру будь-якого напрямку і, таким чином, виробляти оптимальну потужність незалежно від його коливань. На думку виробників, вона ідеально підходить для житлових приміщень, де небагато вільного місця.

Рівень шуму вітрогенератора LIAM F1 UWT не перевищує 45 дБ, що значно нижче, ніж у більшості турбін, а отже, не завадить сусідам або мешканцям будинку. Технологія добре підходить домовласникам, які, можливо, уникали використання вітрових електростанцій через шум.

Сонячні панелі є найпопулярнішим відновлюваним джерелом енергії для житлових будинків, проте LIAM F1 UWT може позмагатися з ним завдяки своїм перевагам. Можливості сонячних панелей можуть бути обмежені, оскільки їм потрібне світло, і вони можуть генерувати мало енергії в холодну пору року або в районах, де постійно хмарно. LIAM F1 UWT використовує енергію вітру, який дме навіть ночами.

У деяких випадках є сенс об'єднати вітрову турбіну з сонячними панелями, адже це може зробити будинок практично енергонезалежним. Там, де сонце рідко виходить з-за хмар, вітрогенератор підстрахує. У майбутньому Archimedes планує адаптувати вітрові турбіни для вітрильних суден і комбінованих вітро-сонячних систем, щоб підвищити енергоефективність.

Раніше писали, що в Нідерландах викидають тисячі сонячних панелей. Суд зобов'язав компанію демонтувати частину модулів, оскільки відбивна поверхня може сліпити пілотів літаків під час приземлення.

Писали також про вітряну турбіну Enessere Hercules з вертикальним розташуванням лопатей. Вона може генерувати до 5000 кВт-год безкоштовної електроенергії для будинку.