Солнечные панели больше не понадобятся: ветряная турбина обеспечит 1500 кВт·ч энергии

Ветровой генератор LIAM F1 UWT с эффективной и многофункциональной конструкцией составляет конкуренцию традиционным фотоэлектрическим панелям, добывая бесплатную энергию для дома.

Related video

Установка работает бесшумно и имеет большие перспективы, учитывая современную ситуацию в сфере энергетики. Об этом пишет сайт Ecotias.

LIAM F1 UWT разработал стартап Archimedes из Нидерландов. Из-за уникальной конструкции она не похожа на традиционную ветряные турбины, характерный для крупных городских районов, которые могут быть шумными и непривлекательными.

Диаметр турбины LIAM F1 UWT составляет всего 1,5 метра, а общий вес — менее 100 килограммов. Ветрогенератор вырабатывает от 300 до 2500 кВт⋅ч в год.

Благодаря спиральной компоновке ротора турбина может использовать энергию ветра любого направления и, таким образом, вырабатывать оптимальную мощность независимо от его колебаний. По мнению производителей, она идеально подходит для жилых помещений, где немного свободного места.

Уровень шума ветрогенератора LIAM F1 UWT не превышает 45 дБ, что значительно ниже, чем у большинства турбин, и, следовательно, не помешает соседям или жильца мдома. Технология хорошо подходит домовладельцам, которые, возможно, избегали использования ветровых электростанций из-за шума.

Солнечные панели являются самым популярным возобновляемым источником энергии для жилых домов, однако LIAM F1 UWT может посоперничать с ним благодаря своим преимуществам. Возможности солнечных панелей могут быть ограничены, поскольку им требуется свет, и они могут генерировать мало энергии холодное время года или в районах, где постоянно облачно. LIAM F1 UWT использует энергию ветра, который дует даже по ночам.

В некоторых случаях есть смысл объединить ветровую турбину с солнечными панелями, ведь это может сделать дом практически энергонезависимым. Там, где солнце редко выходит из-за туч, ветрогенератор подстрахует. В будущем Archimedes планирует адаптировать ветровые турбины для парусных судов и комбинированных ветро-солнечных систем, чтобы повысить энергоэффективность.

Ранее писали, что в Нидерландах выбрасывают тысячи солнечных панелей. Суд обязал компанию демонтировать часть модулей, поскольку отражающая поверхность может слепить пилотов самолетов при посадке.

Писали также о ветряной турбине Enessere Hercules с вертикальным расположением лопастей. Она может генерировать до 5000 кВт·ч бесплатной электроэнергии для дома.