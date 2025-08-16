Названы самые надежные кондиционеры лета 2025 года: чем они хороши (фото)

Хороший кондиционер – незаменимая вещь, особенно жарким летом. Однако это достаточно дорогая покупка, поэтому тратить деньги надо разумно, и только на действительно надежный экземпляр.

Не все кондиционеры одинаковы, отмечает slashgear.com. Один из самых важных факторов, на которые следует обращать внимание, — это надежность. Издание предлагает собственный топ-5 кондиционеров, с которыми точно не будет проблем.

Frigidaire

Это лучший из представленных на рынке брендом кондиционеров. В частности, пользователям рекомендуют портативный комнатный кондиционер FHPC082AC1 с осушителем воздуха.

Портативный кондиционер Frigidaire

Блок мощностью 5500 БТЕ предназначен для небольших помещений. Его можно смело брать для спальни или домашнего офиса. Довольные покупатели называют эту модель «отличным соотношением цены и качества».

LG

Еще один прославленный бренд кондиционеров. Среди оконных моделей хвалят модель LG LW6023IVSM. Это интеллектуальный оконный кондиционер с двумя инверторами мощностью 6000 БТЕ, оснащенный Wi-Fi, поэтому вы сможете управлять им с телефона или с помощью голосовых помощников.

оконный кондиционер Frigidaire Фото: LG

LG LW6023IVSM также оснащен функцией спящего режима и 24-часовым таймером для более автоматизированной работы.

Midea

Более бюджетный бренд, предлагающий хорошие модели – портативный Midea MAP12S1TBL и оконный Midea MAW12V1QWT.

Midea считается хорошим бюджетным брендом Фото: Midea

Между прочим, MAW12V1QWT – одна из самых мощных моделей бренда. Работает довольно тихо и совместим с системами умного дома, включая управление с Apple Watch.

Что касается портативного Midea MAP12S1TBL, то он тоже довольно тихий и обладает примерно теми же функциями.

Danby

У этого канадского производителе эксперты хвалят кондиционер DAC100B8IWDB-6. инверторный оконный кондиционер, доступный в вариантах мощностью 8000 и 10 000 БТЕ.

Оконный кондиционер Danby

Кондиционер оснащен трехскоростным вентилятором, осушителем воздуха, беспроводным подключением и имеет низкий уровень шума (всего 40 децибел).

Whynter

Тут отмечают модель Whynter ARC-1230WN. Даже при низком напряжении или экстремальной жаре этот кондиционер способен безотказно работать и перезапускаться.

модель Whynter ARC-1230WN

Совместим с системами «умный дом», есть 24-часовой таймер и функция напоминания о проверке фильтров.

