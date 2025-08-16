Названо найнадійніші кондиціонери літа 2025 року: чим вони здивують (фото)

Хороший кондиціонер — незамінна річ, особливо спекотного літа. Однак це досить дорога покупка, тому витрачати гроші треба розумно, і тільки на дійсно надійний екземпляр.

Не всі кондиціонери однакові, зазначає slashgear.com. Один із найважливіших факторів, на які слід звертати увагу, — це надійність. Видання пропонує власний топ-5 кондиціонерів, з якими точно не буде проблем.

Frigidaire

Це найкращий із представлених на ринку брендом кондиціонерів. Зокрема, користувачам рекомендують портативний кімнатний кондиціонер FHPC082AC1 з осушувачем повітря.

Портативний кондиціонер Frigidaire

Блок потужністю 5500 БТЕ призначений для невеликих приміщень. Його можна сміливо брати для спальні або домашнього офісу. Задоволені покупці називають цю модель "відмінним співвідношенням ціни та якості".

LG

Ще один прославлений бренд кондиціонерів. Серед віконних моделей хвалять модель LG LW6023IVSM. Це інтелектуальний віконний кондиціонер із двома інверторами потужністю 6000 БТЕ, оснащений Wi-Fi, тож ви зможете керувати ним із телефона або за допомогою голосових помічників.

віконний кондиціонер Frigidaire Фото: LG

LG LW6023IVSM також оснащений функцією сплячого режиму і 24-годинним таймером для більш автоматизованої роботи.

Midea

Більш бюджетний бренд, що пропонує хороші моделі — портативний Midea MAP12S1TBL і віконний Midea MAW12V1QWT.

Midea вважається хорошим бюджетним брендом Фото: Midea

Між іншим, MAW12V1QWT — одна з найпотужніших моделей бренду. Працює досить тихо і сумісний із системами розумного будинку, включно з управлінням з Apple Watch.

Що стосується портативного Midea MAP12S1TBL, то він теж доволі тихий і має приблизно ті самі функції.

Денбі

У цього канадського виробника експерти хвалять кондиціонер DAC100B8IWDB-6. інверторний віконний кондиціонер, доступний у варіантах потужністю 8000 і 10 000 БТЕ.

Віконний кондиціонер Danby

Кондиціонер оснащений тришвидкісним вентилятором, осушувачем повітря, бездротовим підключенням і має низький рівень шуму (всього 40 децибел).

Whynter

Тут відзначають модель Whynter ARC-1230WN. Навіть за низької напруги або екстремальної спеки цей кондиціонер здатний безвідмовно працювати і перезапускатися.

модель Whynter ARC-1230WN

Сумісний із системами "розумний дім", є 24-годинний таймер і функція нагадування про перевірку фільтрів.

