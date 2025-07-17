Як врятуватися від спеки та заощадити гроші, не навантажуючи кондиціонер: топ простих способів

Спекотного літа дуже важливо створити комфортну температуру в будинку, але необов'язково постійно тримати кондиціонер увімкненим, якщо користуватися деякими корисними прийомами.

Related video

Різні способи допомагають підтримувати прохолоду, не збільшуючи рахунок за електрику: від регулювання жалюзі до правильного використання енергозберігаючих приладів. Детально про них у статті для сайту CNET розповів журналіст Тайлер Лакома, який роками тестує системи охолодження, розумні термостати та очищувачі повітря.

Мобільний кондиціонер і контроль температури

Кондиціонери для всього будинку залишаються дуже важливими в періоди сильної спеки, особливо в поєднанні з іншими методами охолодження. Але не у всіх будинках є кондиціонери для всього будинку, і в періоди сильної спеки їх може бути недостатньо. Інший варіант — розумний портативний кондиціонер, який можна під'єднати до мережі та переносити з кімнати в кімнату.

У багатьох будинках у деяких кімнатах може бути набагато спекотніше, ніж в інших, що ускладнює роботу центральних систем охолодження з термостатами. Корисно використовувати датчики, щоб постійно контролювати температуру в тій чи іншій кімнаті. Якщо вона стане занадто високою, то в приміщення потрібно перенести і включити мобільний кондиціонер.

Можна також використовувати підлоговий або стельовий вентилятор, однак вони не допоможуть, якщо температура перевищила 32 градуси за Цельсієм. Наукове дослідження показало, коли небезпечно вмикати вентилятор і чим це загрожує. За певних умов вони навіть шкодять людям, особливо літнім.

Портативний кондиціонер можна переносити з кімнати в кімнату Фото: Скриншот

Вчасно зачиняти і відчиняти вікна

Сонячне світло, що проникає через скло, може нагрівати предмети і повітря в будинку, посилюючи вплив спекотної погоди на вулиці, тому важливо розробити графік завішування вікон і суворо його дотримуватися. Для кращого захисту слід повністю закривати жалюзі на вікнах у найспекотніші дні. Уже існують розумні жалюзі та механізми для штор, які дадуть змогу налаштувати автоматичний розклад для полегшення цього процесу.

Важливо розуміти, що щойно температура на вулиці опускається значно нижче за температуру в приміщенні, ізоляція на вікнах починає працювати проти людей усередині. З настанням ночі варто перевірити зовнішній і внутрішній термометри, а якщо різниця температур значна — відкрити вікна в будинку для припливу прохолодного повітря.

Фільтри та холодоагент

Щоб підготуватися до аномальної спеки, слід замінити фільтр системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, якщо такі є в будинку. Краще мати в запасі кілька фільтрів відповідного розміру, щоб можна було міняти їх кілька разів на рік або коли дійсно потрібен ефективний повітрообмін.

Перед початком спекотного сезону за можливості варто викликати професійного майстра з обслуговування систем. Серед іншого, фахівці можуть перевірити рівень холодоагенту в кондиціонері, адже речовина з часом може витікати, знижуючи ефективність охолодження.

Кондиціонери потрібно регулярно обслуговувати Фото: Getty Images

Встановити детектори витоків

Витоки води в будинках часто пов'язані з морозами, коли труби тріскаються в розпал зими. Але аномальна спека може спричинити протилежну, але схожу проблему: труби систем кондиціонування можуть розширюватися і пошкоджувати клапани та інші компоненти, що також призводить до витоків. Крім того, кондиціонери можуть працювати на перевантаженні й текти сильніше, ніж зазвичай, у підвалі або гаражі.

На ринку продаються датчики витоків, які можна розмістити в уразливих зонах, щоб отримувати сповіщення або сигнали тривоги при виявленні води на підлозі. Це допоможе вчасно виявити й усунути несправність, щоб кондиціонер працював ефективно і не витрачав зайву енергію.

Замінити ущільнювачі

Ущільнювачі — це невеликі смужки повсті та гуми по краях вікон і дверей, які дуже важливі для теплоізоляції будинку. Коли вони зношуються або відриваються, з'являються щілини і протяги. У сильну спеку вони випускають прохолодне повітря назовні або, навпаки, впускають гаряче всередину кімнати, що заважає ефективно її охолоджувати. Кондиціонери, як правило, намагаються підтримувати певну температуру повітря, і чим краща теплоізоляція, тим краще вони справляються зі своїм завданням, не витрачаючи зайвої енергії.

Готуючись до сильної спеки, варто перевірити ущільнювачі та замінити зношені елементи, щоб запобігти протягам. Купити і наклеїти самостійно не складно, потрібно лише вибрати відповідні для дверей і вікон.

Ущільнювачі на вікнах і дверях варто регулярно перевіряти

Вимкнути непотрібні пристрої

Великі електронні прилади можуть виділяти багато фонового тепла навіть у режимі очікування. Якщо температура на вулиці підвищується особливо сильно, варто повністю вимкнути великі електронні прилади, які не використовуються. До них належать AV-ресивери, ігрові консолі, настільні комп'ютери та телевізори.

У спеку краще утриматися від використання техніки, що виділяє тепло, таких як посудомийні машини та сушарки. Це допоможе кондиціонеру підтримувати комфортну температуру, не витрачаючи занадто багато енергії.

Холодна кухня

Приготування їжі на плиті або в духовці продукує багато тепла, тому в період сильної спеки, є сенс хоча б частково відмовитися від таких процесів, віддаючи перевагу іншим способам. Можна також готувати страви наперед у більш прохолодний час доби: рано вранці або пізно ввечері.

У спеку є сенс замовляти їжу додому, щоб не готувати самостійно, підвищуючи температуру. З огляду на високі витрати на електрику для плити і кондиціонера, це вийде не так вже й дорого.

Писали раніше, як охолодити приміщення без кондиціонера за допомогою простого трюку. Врятувати від аномальної спеки в критичний момент може вентилятор і лід.