Як охолодити приміщення без кондиціонера: простий трюк від винахідливих людей

Влітку, у спекотну погоду, перше, що спадає на думку — увімкнути кондиціонер. Але якщо раптом кондиціонера у вас немає, то можна спробувати й інші варіанти — наприклад, деякі з трюків, які показують в інтернеті, реально працюють.

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Для охолодження приміщення вам знадобиться лише вентилятор і лід, пише The Sun. Це популярний метод, що вже прославився в усіх соцмережах, — він простий у виконанні та доволі швидкий.

Для початку візьміть чотири формочки для кубиків льоду і викладіть лід на звичайну тацю або деко. Краще, щоб ця ємність була такої ж ширини, як ваш вентилятор. У разі потреби тацю можна поставити на імпровізоване піднесення — вона має бути чітко під вентилятором.

У спеку стане в пригоді і звичайний лід із морозильника Фото: The Sun

Таким чином, вентилятор розганяє навколо охолоджене льодом повітря — і в приміщенні стає прохолодніше. Щоправда, сидіти доведеться якомога ближче, адже що далі ви від вентилятора, то меншим буде охолоджувальний ефект.

Важливо правильно розмістити ємність із льодом Фото: The Sun

До того ж, як запевняють експерти, відіграє роль і суто психологічний фактор — сам вигляд льоду. Між іншим, в особливо спекотну погоду лід можна розкласти просто по периметру всього приміщення.

Також фахівці рекомендують у спеку намагатися не виходити на вулицю в період з 11:00 до 15:00, уникати перебування на сонці, користуватися сонцезахисним кремом та відкласти фізичні вправи й іншу активну діяльність на більш прохолодний час доби. Ще радять відмовитися від алкоголю, кофеїну та гарячих напоїв, а перевагу віддати холодним напоям і стравам.

Вікна краще тримати вдень закритими, а відкривати на ніч, коли температура знижується. Що стосується електричних вентиляторів, то вони можуть допомогти, якщо температура повітря нижча за +35.

Раніше Фокус писав про топ-5 недорогих пристроїв для охолодження в будинку і на вулиці. Можна, наприклад, поставити портативний кондиціонер. А комфортний сон у спекотну погоду забезпечить матрац із водяним охолодженням.

Ще експерти назвали сім найкращих кондиціонерів 2025 року. Найкращим бюджетним варіантом визнали віконну модель Frigidaire.

Також стало відомо, як треба одягатися у спеку. Перевагу треба віддати натуральним тканинам і вільним фасонам, а ось улюблені джинси краще поки що відкласти — щільний денім не підходить для спекотної літньої погоди.