Как охладить помещение без кондиционера: простой трюк от находчивых людей

Летом, в жаркую погоду, первое, что приходит в голову – включить кондиционер. Но если вдруг кондиционера у вас нет, то можно попробовать и другие варианты – например, некоторые из трюков, которые показывают в интернете, реально работают.

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Для охлаждения помещения вам понадобится только вентилятор и лед, пишет The Sun. Это популярный метод, уже прославившийся во всех соцсетях, – он простой в исполнении и довольно быстрый.

Для начала возьмите четыре формочки для кубиков льда и выложите лед на обычный поднос или противень. Лучше, чтобы эта емкость была такой же ширины, как ваш вентилятор. В случае необходимости поднос можно поставить на импровизированное возвышение – он должен быть четко под вентилятором.

В жару пригодится и обычный лед из морозильника Фото: The Sun

Таким образом, вентилятор разгоняет вокруг охлажденный льдом воздух – и в помещении становится прохладнее. Правда, сидеть придется как можно ближе, ведь чем дальше вы от вентилятора, тем меньше будет охлаждающий эффект.

Важно правильно разместить емкость со льдом Фото: The Sun

К тому же, как уверяют эксперты, играет роль и чисто психологический фактор – сам вид льда. Между прочим, в особенно жаркую погоду лед можно разложить просто по периметру всего помещения.

Также специалисты рекомендуют в жару стараться не выходить на улицу в период с 11:00 до 15:00, избегать нахождения на солнце, пользоваться солнцезащитным кремом и отложить физические упражнения и другую активную деятельность на более прохладное время суток. Еще советуют отказаться от алкоголя, кофеина и горячих напитков, а предпочтение отдать холодным напиткам и блюдам.

Окна лучше держать днем закрытыми, а открывать на ночь, когда температура понижается. Что касается электрических вентиляторов, то они могут помочь, если температура воздуха ниже +35.

Ранее Фокус писал про топ-5 недорогих устройств для охлаждения в доме и на улице. Можно, например, поставить портативный кондиционер. А комфортный сон в жаркую погоду обеспечит матрас с водяным охлаждением.

Еще эксперты назвали семь лучших кондиционеров 2025 года. Лучшим бюджетным вариантом признали оконную модель Frigidaire.

Также стало известно, как надо одеваться в жару. Предпочтение надо отдать натуральным тканям и свободным фасонам, а вот любимые джинсы лучше пока отложить – плотный деним не подходит для знойной летней погоды.