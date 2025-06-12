Перенести спеку: як одягатися влітку, щоб було комфортно

У спекотні літні дні хочеться не виходити з приміщення з кондиціонером або хоча б опинитися біля моря. Але не завжди є така можливість. Допомогти пережити спеку може правильно підібраний літній гардероб.

Related video

Фокус розповідає про шість порад, щоб краще перенести спеку.

Надавайте перевагу відкритим речам

У спеку важливо, щоб одяг пропускав повітря. Тому варто обирати моделі з короткими рукавами або зовсім без них, відкриті плечі, легкі фасони з вільними рукавами.

Натуральні тканини

Синтетика влітку лише погіршує ситуацію — вона утримує тепло й погано пропускає повітря. Натомість льон, бавовна, ситець чи інші натуральні матеріали забезпечать комфорт і "дихання" шкіри.

Краще тимчасово забути про джинси

Денім — це щільна тканина, яка зовсім не підходить для високих температур, особливо якщо джинси вузькі. У спеку краще обрати легкі штани з льону або бавовни. Якщо дуже хочеться джинсового — обирайте вільні моделі.

Уникайте одягу, що обтягує

Щільний одяг перешкоджає нормальній вентиляції, тому краще вибирати вільні речі. Ідеально підійдуть широкі штани, простора сукня, вільна футболка чи легка блузка.

Зручне літнє взуття

Навіть найзручніші кросівки краще залишити для прохолодної погоди. У спекотні дні обирайте сандалії, еспадрильї або легкі пантофлі — так ноги будуть дихати й вам буде набагато зручніше.

Обирайте світлий одяг

Одяг світлих кольорів відбиває сонячне проміння та зменшує нагрівання тіла. А от темні відтінки навпаки — притягують тепло, через що в них буде ще спекотніше.

Нагадаємо, цього року в Україні синоптики прогнозують аномально спекотне літо — температура повітря може перевищити середні багаторічні показники. Найсильніша спека очікується у липні, коли стовпчики термометрів подекуди піднімуться вище +40°C, особливо на півдні та сході країни.

Фокус також писав, що вчені виявили, що спека прискорює старіння.