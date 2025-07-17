Как спастись от жары и сэкономить деньги, не нагружая кондиционер: топ простых способов

Жарким летом очень важно создать комфортную температуру в доме, но необязательно постоянно держать кондиционер включенным, если пользоваться некоторыми полезными приемами.

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Разные способы помогают поддерживать прохладу, не увеличивая счет за электричество: от регулировки жалюзи до правильного использования энергосберегающих приборов. Подробно о них в статье для сайта CNET рассказал журналист Тайлер Лакома, который годами тестирует системы охлаждения, умные термостаты и очистители воздуха.

Мобильный кондиционер и контроль температуры

Кондиционеры для всего дома остаются очень важными в периоды сильной жары, особенно в сочетании с другими методами охлаждения. Но не во всех домах есть кондиционеры для всего дома, и в периоды сильной жары их может быть недостаточно. Другой вариант — умный портативный кондиционер, который можно подключить к сети и переносить из комнаты в комнату.

Во многих домах в некоторых комнатах может быть гораздо жарче, чем в других, что затрудняет работу центральных систем охлаждения с термостатами. Полезно использовать датчики, чтобы постоянно контролировать температуру в той или иной комнате. Если она станет слишком высокой, то в помещение нужно перенести и включить мобильный кондиционер.

Можно также использовать напольный или потолочный вентилятор, однако они не помогут, если температура превысила 32 градуса по Цельсию. Научное исследование показало, когда опасно включать вентилятор и чем это грозит. При определенных условиях они даже вредят людям, особенно пожилым.

Портативный кондиционер можно переносить из комнаты в комнату Фото: Скриншот

Вовремя закрывать и открывать окна

Солнечный свет, проникающий через стекло, может нагревать предметы и воздух в доме, усугубляя влияние жаркой погоды на улице, поэтому важно разработать график занавешивания окон и строго его придерживаться. Для лучшей защиты следует полностью закрывать жалюзи на окнах в самые жаркие дни. Уже существуют умные жалюзи и механизмы для штор, которые позволят настроить автоматическое расписание для облегчения этого процесса.

Важно понимать, что как только температура на улице опускается значительно ниже температуры в помещении, изоляция на окнах начинает работать против людей внутри. С наступлением ночи стоит проверить внешний и внутренний термометры, а если разница температур значительная — открыть окна в доме для притока прохладного воздуха.

Фильтры и хладагент

Чтобы подготовиться к аномальной жаре, следует заменить фильтр системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, если такие есть в доме. Лучше иметь в запасе несколько фильтров подходящего размера, чтобы можно было менять их пару раз в год или когда действительно нужен эффективный воздухообмен.

Перед началом жаркого сезона по возможности стоит вызвать профессионального мастера по обслуживанию систем. Среди прочего, специалисты могут проверить уровень хладагента в кондиционере, ведь вещество со временем может вытекать, снижая эффективность охлаждения.

Кондиционеры нужно регулярно обслуживать Фото: Getty Images

Установить детекторы утечек

Утечки воды в домах часто связаны с морозами, когда трубы трескаются в разгар зимы. Но аномальная жара может вызвать противоположную, но похожую проблему: трубы систем кондиционирования могут расширяться и повреждать клапаны и другие компоненты, что также приводит к утечкам. Кроме того, кондиционеры могут работать на перегрузке и течь сильнее обычного в подвале или гараже.

На рынке продаются датчики утечек, которые можно разместить в уязвимых зонах, чтобы получать оповещения или сигналы тревоги при обнаружении воды на полу. Это поможет вовремя выявить и устранить неисправность, чтобы кондиционер работал эффективно и не тратил лишнюю энергию.

Заменить уплотнители

Уплотнители – это небольшие полоски войлока и резины по краям окон и дверей, которые очень важны для теплоизоляции дома. Когда они изнашиваются или отрываются, появляются щели и сквозняки. В сильную жару они выпускают прохладный воздух наружу или, наоборот, впускают горячий внутрь комнаты, что мешает эффективно ее охлаждать. Кондиционеры, как правило, стараются поддерживать определенную температуру воздуха, и чем лучше теплоизоляция, тем лучше они справляются со своей задачей, не тратя лишней энергии.

Готовясь к сильной жаре, стоит проверить уплотнители и заменить изношенные элементы, чтобы предотвратить сквозняки. Купить и наклеить самостоятельно не сложно, нужно лишь выбрать подходящие для дверей и окон.

Уплотнители на окнах и дверях стоит регулярно проверять

Отключить ненужные устройства

Крупные электронные приборы могут выделять много фонового тепла даже в режиме ожидания. Если температура на улице повышается особенно сильно, стоит полностью отключить крупные электронные приборы, которые не используются. К ним относятся AV-ресиверы, игровые консоли, настольные компьютеры и телевизоры.

В жару лучше воздержаться от использования техники, выделяющей тепло, таких как посудомоечные машины и сушилки. Это поможет кондиционеру поддерживать комфортную температуру, не тратя слишком много энергии.

Холодная кухня

Приготовление пищи на плите или в духовке производит много тепла, поэтому в период сильной жары, есть смысл хотя бы частично отказаться от таких процессов, отдавая предпочтения другим способам. Можно также готовить блюда наперед в более прохладное время суток: ранним утром или поздним вечером.

В жару есть смысл заказывать еду на дом, чтобы не готовить самостоятельно, повышая температуру. Учитывая высокие расходы на электричество для плиты и кондиционера, это выйдет не так уж и дорого.

Писали ранее, как охладить помещение без кондиционера с помощью простого трюка. Спасти от аномальной жары в критический момент может вентилятор и лед.