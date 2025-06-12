Греет, а не охлаждает: когда опасно включать вентилятор и чем это грозит (фото, видео)

Летом многие спасаются от жары с помощью вентиляторов, однако при определенных условиях они не спасают, а делают только хуже.

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Об этой угрозе предупредило издание Inside Climate News.

Как вентиляторы влияют на тело в жару

Научное исследование, опубликованное в 2024 году, показало, что использование электрических вентиляторов не обеспечат существенного охлаждения при сильной жаре. Обычно быстрый поток воздуха от вентиляторов вытесняет более теплый воздух, который контактирует с нашей кожей, что облегчает испарение пота и рассеивание тепла. Таким образом предотвращается образование слоя застойного воздуха непосредственно над кожей.

Однако при температуре более 35 градусов по Цельсию эти воздушные потоки могут усилить передачу тепла из окружающей среды, обдувая кожу горячим воздухом. В таких условиях вентиляторы усиливают поступление сухого тепла, непрерывно заменяя относительно холодный пограничный слой горячим воздухом. Нагрузка на организм из-за высокой температуры возрастает, что грозит сильным потоотделением, головной болью, тошнотой, а в экстремальных условиях состояние может ухудшиться из-за сыпи, судорог или даже инсульта.

"Когда вы сидите перед вентилятором, вам становится прохладно. Но то, что вам становится прохладно, не означает, что это точно снижает нагрузку на ваше тело", — рассказал Inside Climate News соавтор исследования Глен Кенни, профессор физиологии в Университете Оттавы.

Влияние вентилятора на внутреннюю температуру зависит от того, как меняется скорость выделения пота во всем теле. Этот процесс необходим для достижения теплового баланса, что отражает состояние, в котором потеря тепла равна притоку тепла, а температура тела стабильна. Вызванное вентилятором увеличение требуемой скорости потоотделения приведет к повышению внутренней температуры, поскольку пот будет быстрее испаряться.

В определенных условиях вентилятор вредно использовать Фото: The Guardian

Риски для пожилых людей в жару

Лаборатория Глена Кенни провела ряд экспериментов по изучению того, как тело человека обменивается теплом с окружающей средой. Его команда провела отдельное экспериментальное исследование на пожилых людях, чтобы проверить, как электрические вентиляторы влияют на тепловой стресс, что перекликается с результатами его исследования 2024 года.

Люди старше 65 лет более склонны к проблемам, связанным с жарой, преимущественно потому, что их железы выделяют меньше пота — это естественный способ охлаждения тела. Однако на тепло тела влияют и другие факторы: от принимаемых лекарств до веса. Если же человек часто находится в условиях высокой температуры, то его организм может в какой-то степени адаптироваться к ней.

До сих пор нет однозначного мнения о том, при какой именно температуре вентиляторы работают эффективно, особенно когда на улице еще и влажно. Эксперты сходятся во мнении, что необходимо провести больше исследований, прежде чем правительство сможет дать официальные рекомендации, сообщает Science.

Чиновники в США согласны, что единственный наиболее эффективный способ не пострадать от сильной жары — находиться в кондиционированном помещении. С другой стороны, даже в этой развитой стране, по одной из оценок, более 35 миллионов человек живут в домах без кондиционеров. Им приходится полагаться на вентиляторы и другие способы охлаждения.

Результаты других исследований

В пяти других исследованиях чаще всего рекомендуют использовать вентиляторы при умеренных температурах и высокой влажности и не рекомендуют при очень высоких температурах или низкой влажности. При некоторых условиях у испытуемых отмечались повышенная потеря пота и риск обезвоживания.

В трех исследованиях рекомендовалось использовать вентилятор в жарких и влажных условиях (относительная влажность более 30–40% или относительная влажность ≥60% при высоких температурах). В двух исследованиях рекомендовалось использовать вентилятор в условиях слабой или умеренной жары. Три исследования рекомендовали избегать использования вентилятора в жарких и сухих условиях, когда температура воздуха высокая, а влажность — низкая.

В одном исследовании рекомендовалось избегать использования вентилятора в условиях очень высокой температуры (40-45 градусов) и высокой относительной влажности (около 60-80%). При этом все исследования сходились в том, что рискованно пользоваться таким методом охлаждения в очень жарких и сухих условиях.

Чиновники в США согласны, что единственный наиболее эффективный способ не пострадать от сильной жары — находиться в кондиционированном помещении. С другой стороны, даже в этой развитой стране, по одной из оценок, более 35 миллионов человек живут в домах без кондиционеров. Им приходится полагаться на вентиляторы и другие способы охлаждения.

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