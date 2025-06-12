Гріє, а не охолоджує: коли небезпечно вмикати вентилятор і чим це загрожує (фото, відео)

Улітку багато хто рятується від спеки за допомогою вентиляторів, однак за певних умов вони не рятують, а роблять тільки гірше.

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Про цю загрозу попередило видання Inside Climate News.

Як вентилятори впливають на тіло у спеку

Наукове дослідження, опубліковане 2024 року, засвідчило, що використання електричних вентиляторів не забезпечить істотного охолодження за сильної спеки. Зазвичай швидкий потік повітря від вентиляторів витісняє тепліше повітря, яке контактує з нашою шкірою, що полегшує випаровування поту та розсіювання тепла. Таким чином запобігає утворенню шару застійного повітря безпосередньо над шкірою.

Однак за температури понад 35 градусів за Цельсієм ці повітряні потоки можуть посилити передачу тепла з навколишнього середовища, обдуваючи шкіру гарячим повітрям. У таких умовах вентилятори посилюють надходження сухого тепла, безперервно замінюючи відносно холодний прикордонний шар гарячим повітрям. Навантаження на організм через високу температуру зростає, що загрожує сильним потовиділенням, головним болем, нудотою, а в екстремальних умовах стан може погіршитися через висип, судоми або навіть інсульт.

"Коли ви сидите перед вентилятором, вам стає прохолодно. Але те, що вам стає прохолодно, не означає, що це точно знижує навантаження на ваше тіло", — розповів Inside Climate News співавтор дослідження Глен Кенні, професор фізіології в Університеті Оттави.

Вплив вентилятора на внутрішню температуру залежить від того, як змінюється швидкість виділення поту в усьому тілі. Цей процес необхідний для досягнення теплового балансу, що відображає стан, у якому втрата тепла дорівнює притоку тепла, а температура тіла стабільна. Викликане вентилятором збільшення необхідної швидкості потовиділення призведе до підвищення внутрішньої температури, оскільки піт буде швидше випаровуватися.

У певних умовах вентилятор шкідливо використовувати Фото: The Guardian

Ризики для літніх людей у спеку

Лабораторія Глена Кенні провела низку експериментів із вивчення того, як тіло людини обмінюється теплом із навколишнім середовищем. Його команда провела окреме експериментальне дослідження на літніх людях, щоб перевірити, як електричні вентилятори впливають на тепловий стрес, що перегукується з результатами його дослідження 2024 року.

Люди, старші за 65 років, більш схильні до проблем, пов'язаних зі спекою, переважно тому, що їхні залози виділяють менше поту — це природний спосіб охолодження тіла. Однак на тепло тіла впливають й інші чинники: від прийнятих ліків до ваги. Якщо ж людина часто перебуває в умовах високої температури, то її організм може якоюсь мірою адаптуватися до неї.

Досі немає однозначної думки про те, за якої саме температури вентилятори працюють ефективно, особливо коли на вулиці ще й волого. Експерти сходяться на думці, що необхідно провести більше досліджень, перш ніж уряд зможе дати офіційні рекомендації, повідомляє Science.

Чиновники в США згодні, що єдиний найефективніший спосіб не постраждати від сильної спеки — перебувати в кондиціонованому приміщенні. З іншого боку, навіть у цій розвиненій країні, за однією з оцінок, понад 35 мільйонів людей живуть у будинках без кондиціонерів. Їм доводиться покладатися на вентилятори та інші способи охолодження.

Результати інших досліджень

У п'яти інших дослідженнях найчастіше рекомендують використовувати вентилятори за помірних температур і високої вологості і не рекомендують за дуже високих температур або низької вологості. За деяких умов у випробовуваних відзначалися підвищена втрата поту і ризик зневоднення.

У трьох дослідженнях рекомендували використовувати вентилятор у спекотних і вологих умовах (відносна вологість понад 30-40% або відносна вологість ≥60% за високих температур). У двох дослідженнях рекомендували використовувати вентилятор в умовах слабкої або помірної спеки. Три дослідження рекомендували уникати використання вентилятора в спекотних і сухих умовах, коли температура повітря висока, а вологість — низька.

В одному дослідженні рекомендувалося уникати використання вентилятора в умовах дуже високої температури (40-45 градусів) і високої відносної вологості (близько 60-80%). При цьому всі дослідження сходилися в тому, що ризиковано користуватися таким методом охолодження в дуже жарких і сухих умовах.

Чиновники в США згодні, що єдиний найефективніший спосіб не постраждати від сильної спеки — перебувати в кондиціонованому приміщенні. З іншого боку, навіть у цій розвиненій країні, за однією з оцінок, понад 35 мільйонів людей живуть у будинках без кондиціонерів. Їм доводиться покладатися на вентилятори та інші способи охолодження.

Раніше експерти назвали 5 найкращих підлогових вентиляторів для охолодження у спеку. Різні моделі пропонують різний ступінь комфорту.

У червні також представили 5 недорогих пристроїв для охолодження в будинку і на вулиці. Крім підлогових вентиляторів існують настільні та ручні, але вибір не обмежується тільки ними.