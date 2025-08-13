Как правильно заряжать телефон, чтобы сэкономить и не покупать новый: детальное пояснение

Знание того, сколько времени занимает зарядка телефона помогает выявить проблемы с ним, избежать ненужного ожидания и максимально эффективно использовать устройство.

Эксперты издания chaizer.com рассказали, какое время зарядки телефона считается нормальным, почему скорость зарядки различается у разных устройств и что на самом деле влияет на скорость зарядки аккумулятора.

Сколько времени занимает зарядка телефона

Среднее время зарядки смартфона может варьироваться в зависимости от нескольких ключевых факторов, но существуют общие показатели, которые дают понять, работает ли гаджет должным образом или ему требуется ремонт.

Устройства Android

Большинство современных телефонов Android оснащены аккумуляторами емкостью от 4000 до 5000 мАч. С помощью стандартного зарядного устройства мощностью 5 Вт зарядка от 0% до 100% может занять около 2,5–3 ч. Зарядное устройство мощностью от 18 до 30 Вт напитает гаджет примерно за 1 ч, а иногда и меньше.

Имейте в виду, что речь идет о полной зарядке с нуля до максимума.

Смартфоны iPhone

iPhone, как правило, заряжаются немного быстрее, особенно с поддержкой быстрой зарядки. С помощью стандартного устройства мощностью 5 Вт полная напитка может занять до 3 ч. Но если использовать быстрое зарядное устройство мощностью 20 Вт, можно напитать аккумулятор на 50% всего за 30 мин., а полностью — за 60–90 мин.

Конечно, эти показатели могут немного меняться в зависимости от состояния телефона, настроек и окружающей среды, но они дают надежный ориентир.

Если телефон заряжается значительно дольше, есть факторы, которые могут его замедлять. Эксперты далее расскажут, как это исправить.

Почему время зарядки ускорилось

Не все телефоны заряжаются одинаково. Например, современные смартфоны напитываются гораздо быстрее аналогов, выпущенных 5-7 лет назад. Почему же так происходит?

Смартфон на зарядке Фото: androidauthority.com

Раньше большинство телефонов поставлялись с аккумуляторами меньшей емкости, около 2000–3000 мАч, и работали они с обычными зарядными устройствами мощностью 5 Вт. Поэтому полная зарядка могла занять от 3 до 4 ч.

Современные смартфоны оснащены гораздо более емкими аккумуляторами, от 5000 мАч и более, но заряжаются они быстрее благодаря передовым технологиям, таким как быстрая зарядка и USB Power Delivery.

С высокоскоростным зарядным устройством (30 Вт и более) пользователи могут рассчитывать на 50% заряда всего за 30 мин. и полную зарядку примерно за час или даже меньше. Таким образом, несмотря на большую емкость аккумуляторов, время зарядки сокращается.

Смартфоны заряжаются быстрее потому что:

Технологии улучшились: современные аккумуляторы эффективнее справляются с более высокой скоростью зарядки.

Быстрые зарядные устройства стали стандартом: многие новые устройства поставляются с мощными адаптерами прямо из коробки.

Появилось умное управление зарядкой — телефоны умеют регулировать потребление энергии, чтобы защитить аккумулятор и быстрее заряжать его.

От чего зависит время зарядки

Время зарядки зависит от емкости аккумулятора, типа используемого зарядного устройства и того, поддерживает ли телефон быструю зарядку. С быстрым зарядным устройством (18 Вт или выше) новый смартфон может быть полностью заряжен за 90–120 мин. С обычным зарядным устройством это может занять до 3 ч и более.

Следует знать, что время зарядки — не фиксированная величина. Иногда смартфон заряжается молниеносно, а иногда — медленно. Так в чем же дело?

Ключевые факторы, влияющие на скорость зарядки:

Емкость аккумулятора (мАч). Чем больше аккумулятор, тем больше времени требуется для зарядки. Если у телефона аккумулятор емкостью 5000 мАч, ему, естественно, потребуется больше времени, чем у телефону с аккумулятором емкостью 3000 мАч, даже с тем же зарядным устройством.

Тип и мощность зарядного устройства. Не все зарядные устройства одинаковы. Стандартная зарядка мощностью 5 Вт по современным меркам медленная. Быстрые зарядные устройства (18 Вт и выше) могут сократить время зарядки вдвое или даже больше. Дешевое или несертифицированное зарядное устройство тоже работает медленно.

Качество зарядного кабеля. Поврежденный или некачественный кабель может снизить скорость зарядки, даже если пользователь располагает первоклассным зарядным устройством. Если кажется, что телефон заряжается медленнее обычного, причиной может быть именно кабель.

Состояние зарядного порта. Грязь, пыль или ворс в зарядном порту устройства могут ослабить соединение и замедлить процесс. Регулярно и аккуратно чистите смартфон, чтобы зарядка проходила плавно и эффективно.

Приложения на смартфоне Фото: unsplash.com

Фоновые приложения. Просмотр видео или игры во время зарядки замедляют работу. Даже приложения, работающие в фоновом режиме мешают напитке, пока телефон стоит на зарядке. Поэтому стоит закрыть неиспользуемые приложения перед подключением к зарядному устройству.

Температура телефона. Аккумуляторы чувствительны к температуре. Слишком жарко? Зарядка замедляется. Слишком холодно? Та же проблема. Для достижения наилучших результатов нужно заряжать телефон в прохладном месте со стабильной температурой.

Стоит ли заряжать смартфон до 100%

Вопреки распространенному мнению, постоянная зарядка телефона до 100% не является идеальным вариантом. Поддерживайте уровень в пределах от 20% до 80%.

Если аккумулятор полностью разрядится или постоянно его подзаряжать, это может привести к более быстрому износу. Соблюдение этого оптимального среднего значения может продлить срок службы аккумулятора и обеспечить стабильную производительность.

Все это важно потому, что небольшие изменения, такие как использование качественного зарядного устройства, очистка порта или управление приложениями, могут сэкономить время на зарядку.

Как узнать, сколько времени осталось до полного заряда

1. Проверьте экранные уведомления. Это простой способ, большинство современных смартфонов показывают это напрямую. Как только вы подключаете зарядное устройство, на многих устройствах (Android или iPhone) отображается расчетное время полной зарядки. Обычно оно отображается под значком аккумулятора или в быстрых настройках.

2. Используйте приложение для мониторинга аккумулятора. Хотите более подробную информацию? Для этого есть такие инструменты, как AccuBattery (Android) или CoconutBattery (Mac/iOS), которые могут показывать данные в режиме реального времени, основанные на фактической скорости зарядки. Они учитывают тип зарядного устройства, состояние кабеля, состояние аккумулятора и даже фоновый режим работы, что позволяет получать более точные данные.

3. Используйте умное зарядное устройство. Умные зарядные устройства часто оснащены светодиодными индикаторами или цифровыми дисплеями, которые показывают уровень заряда телефона и время, необходимое для достижения полной мощности.

4. Изучите настройки аккумулятора. Некоторые телефоны (особенно новые) предлагают более подробную информацию об аккумуляторе прямо в системных настройках. Вы можете найти раздел, где отображается предполагаемое оставшееся время зарядки, температура аккумулятора и режим зарядки. Это удобный способ оставаться в курсе событий без необходимости установки дополнительных приложений.

