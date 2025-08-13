Какие складные смартфоны самые тонкие: эксперт протестировал 3 модели и вынес вердикт

Кроме мощности, батареи и камеры, при выборе смартфона важную роль играет и его толщина. На звание самого тонкого складного устройства претендуют сразу несколько смартфонов разных брендов.

Related video

Эксперт решил разобраться, какой телефон действительно самый тонкий, пишет techradar.com. Для исследования взяли три конкурирующих смартфона – Galaxy Z Fold 7, Magic V5 и Find N5 (брендов Samsung, Honor и Oppo).

Тестировщик даже купил цифровой штангенциркуль – специально для того, чтобы проверить размеры этих устройств, проведя измерения в одних и тех же точках, включая и те, о которых производители не упоминают (например, толщину с учетом выступа камеры).

Oppo Find N5

Производитель заявляет, что толщина смартфона в закрытом состоянии составляет 8,93 мм, а в открытом — всего 4,21 мм.

Смартфон Oppo Find N5 Фото: Phone Arena

Сразу приблизиться к этим цифрам не удалось, отметил эксперт. В его тестах толщина Find N5 в закрытом состоянии составила 9,17 мм — это на 0,24 мм больше, чем заявлено Oppo. А если учесть круглый выступ тройной камеры, толщина увеличивается до 13,8 мм.

В раскрытом состоянии толщина Oppo в самом тонком месте составила 4,36 мм, а с учетом рамки толщина увеличилась до 4,43 мм.

Honor Magic V5

Тут надо помнить, что китайская компания Honor сразу заявляла свой телефон как самую тонкую «раскладушку» и сообщала, что толщина корпуса всего 4,1 мм.

Смартфон Honor Magic V5 Фото: The Verge

По факту максимальный замер, который удалось получить, составил 4,47 мм, что на 0,11 мм толще, чем у N5 в открытом состоянии. С учетом рамки этот показатель увеличился до 4,5 мм.

В закрытом состоянии была зафиксирована толщина 9,39 мм, которая увеличилась до целых 16,53 мм с учетом тройной задней камеры.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Этот смартфон сразу выделяется своей формой: его конкуренты более округлые, а он скорей квадратный.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: Roland Quandt

Несмотря на то, что Samsung не делала никаких громких заявлений, Z Fold 7 оказался самым тонким из этих трех складных смартфонов: 4,35 мм в открытом состоянии и 9,16 мм в закрытом.

Так что, вопреки заявлениям Honor, ее Magic V5 на самом деле оказался самым толстым, а в поединке Oppo и Samsung за звание «самого тонкого в мире» с небольшим отрывом победил Z Fold 7.

Напомним, что ранее компания Honor представила новый складной смартфон Magic V5. Она утверждала, что он самый тонкий в мире, – однако технически это оказалось не совсем так. На самом деле телефон можно было бы назвать самым тонким, если не считать массивного выступа его камеры.

Отметим, впрочем, что китайские компании преуспели в выпуске самого легкого в мире смартфона. Речь идет о модели X Fold 5 бренда Vivo, вышедшей в конце июня этого года.