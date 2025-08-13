Какие складные смартфоны самые тонкие: эксперт протестировал 3 модели и вынес вердикт
Кроме мощности, батареи и камеры, при выборе смартфона важную роль играет и его толщина. На звание самого тонкого складного устройства претендуют сразу несколько смартфонов разных брендов.
Эксперт решил разобраться, какой телефон действительно самый тонкий, пишет techradar.com. Для исследования взяли три конкурирующих смартфона – Galaxy Z Fold 7, Magic V5 и Find N5 (брендов Samsung, Honor и Oppo).
Тестировщик даже купил цифровой штангенциркуль – специально для того, чтобы проверить размеры этих устройств, проведя измерения в одних и тех же точках, включая и те, о которых производители не упоминают (например, толщину с учетом выступа камеры).
Oppo Find N5
Производитель заявляет, что толщина смартфона в закрытом состоянии составляет 8,93 мм, а в открытом — всего 4,21 мм.
Сразу приблизиться к этим цифрам не удалось, отметил эксперт. В его тестах толщина Find N5 в закрытом состоянии составила 9,17 мм — это на 0,24 мм больше, чем заявлено Oppo. А если учесть круглый выступ тройной камеры, толщина увеличивается до 13,8 мм.
В раскрытом состоянии толщина Oppo в самом тонком месте составила 4,36 мм, а с учетом рамки толщина увеличилась до 4,43 мм.
Honor Magic V5
Тут надо помнить, что китайская компания Honor сразу заявляла свой телефон как самую тонкую «раскладушку» и сообщала, что толщина корпуса всего 4,1 мм.
По факту максимальный замер, который удалось получить, составил 4,47 мм, что на 0,11 мм толще, чем у N5 в открытом состоянии. С учетом рамки этот показатель увеличился до 4,5 мм.
В закрытом состоянии была зафиксирована толщина 9,39 мм, которая увеличилась до целых 16,53 мм с учетом тройной задней камеры.
Samsung Galaxy Z Fold 7
Этот смартфон сразу выделяется своей формой: его конкуренты более округлые, а он скорей квадратный.
Несмотря на то, что Samsung не делала никаких громких заявлений, Z Fold 7 оказался самым тонким из этих трех складных смартфонов: 4,35 мм в открытом состоянии и 9,16 мм в закрытом.
Так что, вопреки заявлениям Honor, ее Magic V5 на самом деле оказался самым толстым, а в поединке Oppo и Samsung за звание «самого тонкого в мире» с небольшим отрывом победил Z Fold 7.
Напомним, что ранее компания Honor представила новый складной смартфон Magic V5. Она утверждала, что он самый тонкий в мире, – однако технически это оказалось не совсем так. На самом деле телефон можно было бы назвать самым тонким, если не считать массивного выступа его камеры.
Отметим, впрочем, что китайские компании преуспели в выпуске самого легкого в мире смартфона. Речь идет о модели X Fold 5 бренда Vivo, вышедшей в конце июня этого года.