Які складні смартфони найтонші: експерт протестував 3 моделі та виніс вердикт

Крім потужності, батареї та камери, під час вибору смартфона важливу роль відіграє і його товщина. На звання найтоншого складного пристрою претендують одразу кілька смартфонів різних брендів.

Експерт вирішив розібратися, який телефон справді найтонший, пише techradar.com. Для дослідження взяли три смартфони-конкуренти — Galaxy Z Fold 7, Magic V5 і Find N5 (брендів Samsung, Honor і Oppo).

Тестувальник навіть купив цифровий штангенциркуль — спеціально для того, щоб перевірити розміри цих пристроїв, провівши виміри в одних і тих самих точках, включно з тими, про які виробники не згадують (наприклад, товщину з урахуванням виступу камери).

Oppo Find N5

Виробник заявляє, що товщина смартфона в закритому стані становить 8,93 мм, а у відкритому — всього 4,21 мм.

Смартфон Oppo Find N5 Фото: Phone Arena

Відразу наблизитися до цих цифр не вдалося, зазначив експерт. У його тестах товщина Find N5 у закритому стані склала 9,17 мм — це на 0,24 мм більше, ніж заявлено Oppo. А якщо врахувати круглий виступ потрійної камери, товщина збільшується до 13,8 мм.

У розкритому стані товщина Oppo в найтоншому місці склала 4,36 мм, а з урахуванням рамки товщина збільшилася до 4,43 мм.

Honor Magic V5

Тут треба пам'ятати, що китайська компанія Honor відразу заявляла свій телефон як найтоншу "розкладачку" і повідомляла, що товщина корпусу лише 4,1 мм.

Смартфон Honor Magic V5 Фото: Bridenstine

За фактом максимальний замір, який вдалося отримати, склав 4,47 мм, що на 0,11 мм товще, ніж у N5 у відкритому стані. З урахуванням рамки цей показник збільшився до 4,5 мм.

У закритому стані була зафіксована товщина 9,39 мм, яка збільшилася до цілих 16,53 мм з урахуванням потрійної задньої камери.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Цей смартфон одразу виділяється своєю формою: його конкуренти більш округлі, а він скоріше квадратний.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: Roland Quandt

Незважаючи на те, що Samsung не робила ніяких гучних заяв, Z Fold 7 виявився найтоншим з цих трьох складних смартфонів: 4,35 мм у відкритому стані і 9,16 мм у закритому.

Тож, всупереч заявам Honor, її Magic V5 насправді виявився найтовстішим, а в поєдинку Oppo і Samsung за звання "найтоншого у світі" з невеликим відривом переміг Z Fold 7.

Нагадаємо, що раніше компанія Honor представила новий складаний смартфон Magic V5. Вона стверджувала, що він найтонший у світі, — однак технічно це виявилося не зовсім так. Насправді телефон можна було б назвати найтоншим, якщо не брати до уваги масивного виступу його камери.

Зазначимо, втім, що китайські компанії досягли успіху у випуску найлегшого у світі смартфона. Йдеться про модель X Fold 5 бренду Vivo, що вийшла наприкінці червня цього року.