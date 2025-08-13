Які складні смартфони найтонші: експерт протестував 3 моделі та виніс вердикт
Крім потужності, батареї та камери, під час вибору смартфона важливу роль відіграє і його товщина. На звання найтоншого складного пристрою претендують одразу кілька смартфонів різних брендів.
Експерт вирішив розібратися, який телефон справді найтонший, пише techradar.com. Для дослідження взяли три смартфони-конкуренти — Galaxy Z Fold 7, Magic V5 і Find N5 (брендів Samsung, Honor і Oppo).
Тестувальник навіть купив цифровий штангенциркуль — спеціально для того, щоб перевірити розміри цих пристроїв, провівши виміри в одних і тих самих точках, включно з тими, про які виробники не згадують (наприклад, товщину з урахуванням виступу камери).
Oppo Find N5
Виробник заявляє, що товщина смартфона в закритому стані становить 8,93 мм, а у відкритому — всього 4,21 мм.
Відразу наблизитися до цих цифр не вдалося, зазначив експерт. У його тестах товщина Find N5 у закритому стані склала 9,17 мм — це на 0,24 мм більше, ніж заявлено Oppo. А якщо врахувати круглий виступ потрійної камери, товщина збільшується до 13,8 мм.
У розкритому стані товщина Oppo в найтоншому місці склала 4,36 мм, а з урахуванням рамки товщина збільшилася до 4,43 мм.
Honor Magic V5
Тут треба пам'ятати, що китайська компанія Honor відразу заявляла свій телефон як найтоншу "розкладачку" і повідомляла, що товщина корпусу лише 4,1 мм.
За фактом максимальний замір, який вдалося отримати, склав 4,47 мм, що на 0,11 мм товще, ніж у N5 у відкритому стані. З урахуванням рамки цей показник збільшився до 4,5 мм.
У закритому стані була зафіксована товщина 9,39 мм, яка збільшилася до цілих 16,53 мм з урахуванням потрійної задньої камери.
Samsung Galaxy Z Fold 7
Цей смартфон одразу виділяється своєю формою: його конкуренти більш округлі, а він скоріше квадратний.
Незважаючи на те, що Samsung не робила ніяких гучних заяв, Z Fold 7 виявився найтоншим з цих трьох складних смартфонів: 4,35 мм у відкритому стані і 9,16 мм у закритому.
Тож, всупереч заявам Honor, її Magic V5 насправді виявився найтовстішим, а в поєдинку Oppo і Samsung за звання "найтоншого у світі" з невеликим відривом переміг Z Fold 7.
Нагадаємо, що раніше компанія Honor представила новий складаний смартфон Magic V5. Вона стверджувала, що він найтонший у світі, — однак технічно це виявилося не зовсім так. Насправді телефон можна було б назвати найтоншим, якщо не брати до уваги масивного виступу його камери.
Зазначимо, втім, що китайські компанії досягли успіху у випуску найлегшого у світі смартфона. Йдеться про модель X Fold 5 бренду Vivo, що вийшла наприкінці червня цього року.