Як правильно заряджати телефон, щоб заощадити і не купувати новий: детальне пояснення

Знання того, скільки часу займає зарядка телефону, допомагає виявити проблеми з ним, уникнути непотрібного очікування і максимально ефективно використовувати пристрій.

Related video

Експерти видання chaizer.com розповіли, який час заряджання телефону вважається нормальним, чому швидкість заряджання різниться у різних пристроїв і що насправді впливає на швидкість заряджання акумулятора.

Скільки часу займає зарядка телефону

Середній час зарядки смартфона може варіюватися залежно від кількох ключових чинників, але існують загальні показники, які дають зрозуміти, чи працює гаджет належним чином, чи йому потрібен ремонт.

Пристрої Android

Більшість сучасних телефонів Android оснащені акумуляторами ємністю від 4000 до 5000 мАг. За допомогою стандартного зарядного пристрою потужністю 5 Вт зарядка від 0% до 100% може зайняти близько 2,5-3 год. Зарядний пристрій потужністю від 18 до 30 Вт наситить гаджет приблизно за 1 год, а іноді й менше.

Майте на увазі, що йдеться про повну зарядку з нуля до максимуму.

Смартфони iPhone

iPhone, як правило, заряджаються трохи швидше, особливо з підтримкою швидкої зарядки. За допомогою стандартного пристрою потужністю 5 Вт повна напою може зайняти до 3 год. Але якщо використовувати швидкий зарядний пристрій потужністю 20 Вт, можна наситити акумулятор на 50% всього за 30 хв., а повністю — за 60-90 хв.

Звісно, ці показники можуть трохи змінюватися залежно від стану телефону, налаштувань і навколишнього середовища, але вони дають надійний орієнтир.

Якщо телефон заряджається значно довше, є чинники, які можуть його сповільнювати. Експерти далі розкажуть, як це виправити.

Чому час заряджання прискорився

Не всі телефони заряджаються однаково. Наприклад, сучасні смартфони насичуються набагато швидше за аналоги, випущені 5-7 років тому. Чому ж так відбувається?

Смартфон на зарядці Фото: androidauthority.com

Раніше більшість телефонів постачалися з акумуляторами меншої ємності, близько 2000-3000 мАг, і працювали вони зі звичайними зарядними пристроями потужністю 5 Вт. Тому повне заряджання могло зайняти від 3 до 4 год.

Сучасні смартфони оснащені набагато більш ємними акумуляторами, від 5000 мАг і більше, але заряджаються вони швидше завдяки передовим технологіям, таким як швидка зарядка і USB Power Delivery.

З високошвидкісним зарядним пристроєм (30 Вт і більше) користувачі можуть розраховувати на 50% заряду всього за 30 хв. і повну зарядку приблизно за годину або навіть менше. Таким чином, незважаючи на велику ємність акумуляторів, час заряджання скорочується.

Смартфони заряджаються швидше тому що:

Технології покращилися: сучасні акумулятори ефективніше справляються з більш високою швидкістю зарядки.

Швидкі зарядні пристрої стали стандартом: багато нових пристроїв поставляються з потужними адаптерами прямо з коробки.

З'явилося розумне управління зарядкою — телефони вміють регулювати споживання енергії, щоб захистити акумулятор і швидше заряджати його.

Від чого залежить час заряджання

Час заряджання залежить від ємності акумулятора, типу використовуваного зарядного пристрою і того, чи підтримує телефон швидке заряджання. Зі швидким зарядним пристроєм (18 Вт або вище) новий смартфон може бути повністю заряджений за 90-120 хв. Зі звичайним зарядним пристроєм це може зайняти до 3 год і більше.

Слід знати, що час заряджання — не фіксована величина. Іноді смартфон заряджається блискавично, а іноді — повільно. То в чому ж справа?

Ключові чинники, що впливають на швидкість зарядки:

Ємність акумулятора (мАг). Що більший акумулятор, то більше часу потрібно для заряджання. Якщо в телефона акумулятор ємністю 5000 мАг, йому, природно, знадобиться більше часу, ніж телефону з акумулятором ємністю 3000 мАг, навіть із тим самим зарядним пристроєм.

Тип і потужність зарядного пристрою. Не всі зарядні пристрої однакові. Стандартна зарядка потужністю 5 Вт за сучасними мірками повільна. Швидкі зарядні пристрої (18 Вт і вище) можуть скоротити час заряджання вдвічі або навіть більше. Дешевий або несертифікований зарядний пристрій теж працює повільно.

Якість зарядного кабелю. Пошкоджений або неякісний кабель може знизити швидкість заряджання, навіть якщо користувач має у своєму розпорядженні першокласний зарядний пристрій. Якщо здається, що телефон заряджається повільніше звичайного, причиною може бути саме кабель.

Стан зарядного порту. Бруд, пил або ворс у зарядному порту пристрою можуть послабити з'єднання і уповільнити процес. Регулярно й акуратно чистіть смартфон, щоб заряджання проходило плавно й ефективно.

Додатки на смартфоні Фото: unsplash.com

Фонові додатки. Перегляд відео або ігри під час заряджання уповільнюють роботу. Навіть додатки, що працюють у фоновому режимі, заважають напою, поки телефон стоїть на зарядці. Тому варто закрити невикористовувані додатки перед підключенням до зарядного пристрою.

Температура телефону. Акумулятори чутливі до температури. Занадто спекотно? Заряджання сповільнюється. Занадто холодно? Та сама проблема. Для досягнення найкращих результатів потрібно заряджати телефон у прохолодному місці зі стабільною температурою.

Чи варто заряджати смартфон до 100%

Всупереч поширеній думці, постійне заряджання телефону до 100% не є ідеальним варіантом. Підтримуйте рівень у межах від 20% до 80%.

Якщо акумулятор повністю розрядиться або постійно його заряджати, це може призвести до більш швидкого зносу. Дотримання цього оптимального середнього значення може продовжити термін служби акумулятора і забезпечити стабільну продуктивність.

Усе це важливо тому, що невеликі зміни, як-от використання якісного зарядного пристрою, очищення порту або керування застосунками, можуть заощадити час на заряджання.

Як дізнатися, скільки часу залишилося до повного заряду

1. Перевірте екранні сповіщення. Це простий спосіб, більшість сучасних смартфонів показують це безпосередньо. Щойно ви підключаєте зарядний пристрій, на багатьох пристроях (Android або iPhone) відображається розрахунковий час повного заряджання. Зазвичай він відображається під значком акумулятора або в швидких налаштуваннях.

2. використовуйте додаток для моніторингу акумулятора. Хочете більш детальну інформацію? Для цього є такі інструменти, як AccuBattery (Android) або CoconutBattery (Mac/iOS), які можуть показувати дані в режимі реального часу, засновані на фактичній швидкості заряджання. Вони враховують тип зарядного пристрою, стан кабелю, стан акумулятора і навіть фоновий режим роботи, що дає змогу отримувати точніші дані.

3. використовуйте розумний зарядний пристрій. Розумні зарядні пристрої часто оснащені світлодіодними індикаторами або цифровими дисплеями, які показують рівень заряду телефону і час, необхідний для досягнення повної потужності.

4. вивчіть налаштування акумулятора. Деякі телефони (особливо нові) пропонують більш детальну інформацію про акумулятор прямо в системних налаштуваннях. Ви можете знайти розділ, де відображається передбачуваний час заряджання, що залишився, температура акумулятора і режим заряджання. Це зручний спосіб залишатися в курсі подій без необхідності встановлення додаткових додатків.

Раніше ми писали, які складні смартфони найтонші. Крім потужності, батареї та камери, при виборі смартфона важливу роль відіграє і його товщина. На звання найтоншого складного пристрою претендують одразу кілька смартфонів різних брендів.