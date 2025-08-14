Как ускорить медленный Wi-Fi: эксперты дали очень простые рекомендации

Медленное интернет-соединение осложняет жизнь и очень раздражает. Обычно думают, что виноват Wi-Fi, но на самом деле "ускорить Wi-Fi" — это всего лишь улучшить подключение.

Wi-Fi — это ишь посредник, который распределяет интернет-данные по всему вашему дому, поясняет slashgear.com. На скорость интернета может влиять множество факторов, например, слишком старые или неудачно расположенный роутер. Эксперты издания дали советы, как заставить Wi-Fi работать быстрее.

Переставьте роутер

Wi-Fi-роутер излучает беспроводной сигнал, позволяющий вашим устройствам подключаться к интернету. Один из самых простых способов улучшить этот сигнал — разместить его рядом со всеми девайсами, которые его используют. Это поможет повысить скорость и стабильность интернет-соединения.

Если ваш роутер окружен стенами, дверями и другими препятствиями, сигнал может ослабнуть, что и приведет к снижению скорости.

Но "переселить" маршрутизатор на новое место может быть довольно сложно – ведь часто у него фиксированное количество проводов. Может понадобиться помощь специалиста, особенно если у вас оптоволоконный интернет.

Переключите каналы

Современные Wi-Fi-роутеры, как правило, двухдиапазонные и поддерживают частоты 2,4 ГГц и 5 ГГц. Разница между ними заключается в том, что, хотя канал 2,4 ГГц обеспечивает более широкое покрытие, канал 5 ГГц обеспечивает наилучшую скорость.

Если у вас многоканальный роутер, вы можете легко переключиться на другой канал.

Но в разных браузерах страницы настроек различаются. Издание приводит инструкцию для маршрутизатора D-Link.

Запустите интернет-браузер, введите в адресную строку 192.168.0.1 и нажмите Enter.

Войдите в учетную запись администратора.

Перейдите на вкладку "Настройки" и выберите "Настройки беспроводной сети" в боковом меню.

Выберите "Ручная настройка беспроводной сети".

Отключите опцию "Включить" автоматическое сканирование каналов.

Выберите канал по умолчанию в раскрывающемся меню "Беспроводной канал".

Замените маршрутизатор

Лучше, конечно сразу купить новый роутер. Ведь, если вы используете старый, который не обладает современными функциями, такими как расширенный радиус действия и многоканальный режим, проблем с медленным подключением не избежать.

Иногда можно просто добавить второй маршрутизатор, который усилит уже существующий.

Обновите прошивку

Хотя некоторые современные маршрутизаторы поддерживают функцию автоматического обновления прошивки, при возникновении неполадок лучше проверять прошивку вручную. Далее приведены инструкции по обновлению прошивки для многих популярных Wi-Fi-роутеров.

Загрузите последнюю версию прошивки для вашего маршрутизатора с сайта производителя.

Откройте браузер и введите в адресную строку 192.168.0.1 или 192.168.1.1. Некоторые маршрутизаторы могут использовать другой адрес.

Войдите в учётную запись администратора. Часто имя пользователя и пароль по умолчанию — "admin".

Найдите кнопку "Обновление прошивки", которая может находиться в подменю.

Нажмите кнопку "Обзор", чтобы загрузить собственную прошивку, и выберите файл, который вы только что скачали.

Нажмите "Загрузить". Вскоре появится окно подтверждения, в котором, возможно, потребуется нажать "Продолжить".

Удалите ненужное

Технически Wi-Fi-роутер, использующий IPv4-адресацию, может одновременно обслуживать до 250 подключенных устройств, но это лишь теоретический предел, обусловленный сетевыми стандартами. В реальности роутеры могут обслуживать от 20 до 50 устройств. Но нет гарантии, что скорость не снизится.

Каждое подключенное устройство, активно использующее интернет, снижает пропускную способность, что приводит к увеличению задержек на других устройствах. В таких случаях лучшим решением будет просто отключить ненужные устройства.

