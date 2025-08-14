Як прискорити повільний Wi-Fi: експерти дали дуже прості рекомендації

Повільне інтернет-з'єднання ускладнює життя і дуже дратує. Зазвичай думають, що винен Wi-Fi, але насправді "прискорити Wi-Fi" — це всього лише поліпшити підключення.

Wi-Fi — це лише посередник, який розподіляє інтернет-дані по всьому вашому будинку, пояснює slashgear.com. На швидкість інтернету може впливати безліч чинників, наприклад, надто старий або невдало розташований роутер. Експерти видання дали поради, як змусити Wi-Fi працювати швидше.

Переставте роутер

Wi-Fi-роутер випромінює бездротовий сигнал, що дає змогу вашим пристроям підключатися до інтернету. Один із найпростіших способів поліпшити цей сигнал — розмістити його поруч з усіма девайсами, які його використовують. Це допоможе підвищити швидкість і стабільність інтернет-з'єднання.

Якщо ваш роутер оточений стінами, дверима та іншими перешкодами, сигнал може ослабнути, що і призведе до зниження швидкості.

Але "переселити" маршрутизатор на нове місце може бути доволі складно — адже часто в нього фіксована кількість дротів. Може знадобитися допомога фахівця, особливо якщо у вас оптоволоконний інтернет.

Перемкніть канали

Сучасні Wi-Fi-роутери, як правило, дводіапазонні і підтримують частоти 2,4 ГГц і 5 ГГц. Різниця між ними полягає в тому, що, хоча канал 2,4 ГГц забезпечує ширше покриття, канал 5 ГГц забезпечує найкращу швидкість.

Якщо у вас багатоканальний роутер, ви можете легко переключитися на інший канал.

Але в різних браузерах сторінки налаштувань різняться. Видання наводить інструкцію для маршрутизатора D-Link.

Запустіть інтернет-браузер, введіть в адресний рядок 192.168.0.1 і натисніть Enter.

Увійдіть в обліковий запис адміністратора.

Перейдіть на вкладку "Налаштування" і виберіть "Налаштування бездротової мережі" в бічному меню.

Виберіть "Ручне налаштування бездротової мережі".

Вимкніть опцію "Увімкнути" автоматичне сканування каналів.

Виберіть канал за замовчуванням у спадному меню "Бездротовий канал".

Замініть маршрутизатор

Краще, звичайно, відразу купити новий роутер. Адже, якщо ви використовуєте старий, який не володіє сучасними функціями, такими як розширений радіус дії і багатоканальний режим, проблем з повільним підключенням не уникнути.

Іноді можна просто додати другий маршрутизатор, який посилить уже наявний.

Оновіть прошивку

Хоча деякі сучасні маршрутизатори підтримують функцію автоматичного оновлення прошивки, у разі виникнення неполадок краще перевіряти прошивку вручну. Далі наведено інструкції з оновлення прошивки для багатьох популярних Wi-Fi-роутерів.

Завантажте останню версію прошивки для вашого маршрутизатора з сайту виробника.

Відкрийте браузер і введіть в адресний рядок 192.168.0.1 або 192.168.1.1. Деякі маршрутизатори можуть використовувати іншу адресу.

Увійдіть в обліковий запис адміністратора. Часто ім'я користувача і пароль за замовчуванням — "admin".

Знайдіть кнопку "Оновлення прошивки", яка може перебувати в підменю.

Натисніть кнопку "Огляд", щоб завантажити власну прошивку, і виберіть файл, який ви щойно завантажили.

Натисніть "Завантажити". Незабаром з'явиться вікно підтвердження, в якому, можливо, буде потрібно натиснути "Продовжити".

Видаліть непотрібне

Технічно Wi-Fi-роутер, що використовує IPv4-адресацію, може одночасно обслуговувати до 250 під'єднаних пристроїв, але це лише теоретична межа, обумовлена мережевими стандартами. У реальності роутери можуть обслуговувати від 20 до 50 пристроїв. Але немає гарантії, що швидкість не знизиться.

Кожен під'єднаний пристрій, який активно використовує інтернет, знижує пропускну здатність, що призводить до збільшення затримок на інших пристроях. У таких випадках найкращим рішенням буде просто відключити непотрібні пристрої.

