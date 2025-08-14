"Король" провалился: необычный тест определил лучший OLED-телевизор 2025 года

Флагманские OLED-телевизоры Samsung S95F, LG G5, Sony Bravia 8 II и Panasonic Z95B эксперты оценили в "слепом" тесте, чтобы выявить лучший из них, независимо от бренда.

Для этого устройства установили рядом в одном помещении и заклеили логотипы. Такой эксперимент провели журналисты издания Tech Radar, поделившись результатами на своем сайте.

Для идентификации моделей они обозначались исключительно номерами: 1 (Samsung S95F), 2 (LG G5), 3 (Sony Bravia 8 II) и 4 (Panasonic Z95B). На всех фотографиях эти номера соответствуют расположению телевизоров слева направо.

Качество изображения телевизоров оценивали по пяти параметрам: уровень черного/контрастность, цветопередача, динамичные боевики, динамичные (спортивные) фильмы и масштабирование. Участникам нужно было выбрать наиболее понравившийся вариант в каждой категории, и соответствующая модель получала 1 балл.

В настройках всех телевизоров был установлен режим "Кино" для всех типов контента, кроме спортивных мероприятий, где устанавливали режим "Стандартный". Организаторы отключили оптимизацию яркости и настройки окружающего освещения, которые автоматически регулируют яркость в зависимости от освещенности помещения. Другие настройки оставили без изменений.

Тест телевизоров при просмотре футбольного матча Фото: Future

По итогам теста первое место разделили Samsung S95F и LG G5, ведь оба получили по 24 балла. LG G5 оказался лучше в масштабировании изображения, где получил 12 баллов. С другой стороны, Samsung S95F показал стабильно высокие результаты во всех категориях — три победы из пяти, в то время как G5 одержал две победы, а Z95B — одну.

Второе место занял Panasonic Z95B c 10 баллами. Он сильно отстал от лидеров, но получил высокий балл в рубрике "Спорт".

Sony Bravia 8 II не очень хорошо показал себя и заработал всего 2 балла, в основном из-за низкой яркости по сравнению с конкурентами. Ее можно улучшить, изменив параметр Dynamic Tone Mapping в настройках на "Предпочтительная яркость", но это снизит точность изображения.

Интересно, что Sony Bravia 8 II победил в ежегодном конкурсе компании Value Electronics, завоевав звание "короля телевизоров". Он соревновался с теми же Samsung S95F OLED, Panasonic Z95B OLED и LG G5 OLED. В этом случае жюри выставляли оценки по пятибалльной шкале за контрастность, цветопередачу и работу в условиях яркой комнаты, учитывая показатели SDR и HDR.