"Король" провалився: незвичайний тест визначив найкращий OLED-телевізор 2025 року

Флагманські OLED-телевізори Samsung S95F, LG G5, Sony Bravia 8 II і Panasonic Z95B експерти оцінили в "сліпому" тесті, щоб виявити найкращий з них, незалежно від бренду.

Для цього пристрої встановили поруч в одному приміщенні та заклеїли логотипи. Такий експеримент провели журналісти видання Tech Radar, поділившись результатами на своєму сайті.

Для ідентифікації моделей вони позначалися виключно номерами: 1 (Samsung S95F), 2 (LG G5), 3 (Sony Bravia 8 II) і 4 (Panasonic Z95B). На всіх фотографіях ці номери відповідають розташуванню телевізорів зліва направо.

Якість зображення телевізорів оцінювали за п'ятьма параметрами: рівень чорного/контрастність, передача кольору, динамічні бойовики, динамічні (спортивні) фільми та масштабування. Учасникам потрібно було вибрати найбільш вподобаний варіант у кожній категорії, і відповідна модель отримувала 1 бал.

У налаштуваннях усіх телевізорів було встановлено режим "Кіно" для всіх типів контенту, крім спортивних заходів, де встановлювали режим "Стандартний". Організатори відключили оптимізацію яскравості та налаштування навколишнього освітлення, які автоматично регулюють яскравість залежно від освітленості приміщення. Інші налаштування залишили без змін.

Тест телевізорів під час перегляду футбольного матчу Фото: Future

За підсумками тесту перше місце розділили Samsung S95F і LG G5, адже обидва отримали по 24 бали. LG G5 виявився кращим у масштабуванні зображення, де отримав 12 балів. З іншого боку, Samsung S95F показав стабільно високі результати в усіх категоріях — три перемоги з п'яти, тоді як G5 здобув дві перемоги, а Z95B — одну.

Друге місце посів Panasonic Z95B c 10 балами. Він сильно відстав від лідерів, але отримав високий бал у рубриці "Спорт".

Sony Bravia 8 II не дуже добре показав себе і заробив лише 2 бали, в основному через низьку яскравість порівняно з конкурентами. Її можна поліпшити, змінивши параметр Dynamic Tone Mapping у налаштуваннях на "Переважна яскравість", але це знизить точність зображення.

Цікаво, що Sony Bravia 8 II переміг у щорічному конкурсі компанії Value Electronics, завоювавши звання "короля телевізорів". Він змагався з тими ж Samsung S95F OLED, Panasonic Z95B OLED і LG G5 OLED. У цьому випадку журі виставляли оцінки за п'ятибальною шкалою за контрастність, перенесення кольорів і роботу в умовах яскравої кімнати, враховуючи показники SDR і HDR.