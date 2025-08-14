США принимают решение, невиданное за 45 лет: у Китая отберут влияние в энергетике

Соединенные Штаты откроют собственный рудник по добыче редкоземельных металлов, что может означать энергетическую независимость страны.

Related video

Речь идет о руднике "Брук" в штате Вайоминг, строительство которого возглавляет компания Ramaco Resources. Считается, что его запуск станет для Америки началом эры более чистой энергии и обеспечит восстановление контроля США над сектором, ранее находившимся под контролем Китая, пишет ecoticias.com.

Рудник даст возможность США вернуться на рынок редкоземельных элементов. Ramaco Resources извлекает редкоземельные элементы (РЗЭ) непосредственно из угля. Благодаря гранту от Вайоминга в размере 6,1 млн долларов США, будет профинансировано строительство перерабатывающего завода стоимостью 533 млн долларов США для обеспечения поставок РЗЭ в различные отрасли, где требуются эти минералы. Запасы рудника "Брук" содержат неодим, празеодим, диспрозий, тербий, скандий, галлий и германий.

Китай в течение последних 10 лет контролировал большинство месторождений редкоземельных металлов благодаря обильным залежам и более мягким экологическим нормам. С 1980 года США утратила роль мирового лидера в секторе редкоземельных металлов, поскольку более строгие экологические законы препятствовали легкой добыче РЗЭ.

Теперь Америка стремится восстановить глобальный контроль над сектором РЗЭ. Компания Ramaco намерена предложить альтернативы Китаю в плане поставок таких элементов. Проект предполагает ежегодное производство более 1200 тонн оксидов. Этот показатель означает довольно существенный рост добычи полезных ископаемых для США. Как заявил генеральный директор Ramaco Рэндалл Аткинс, Америка готова вернуть себе лидерство в добыче основных полезных ископаемых.

С возрождением этого рудника цепочки поставок будут налажены в обход Китая. Решение возродить рудник было стратегическим, поскольку редкоземельные металлы сегодня присутствуют практически во всех отраслях. Если страна не сможет получить доступ к ним, она отстанет в плане инноваций и глобальной конкурентоспособности.

США расширяют добычу РЗЭ благодаря открытию месторождения в 2 630 000 000 тонн, что гарантирует им лидирующие позиции в отрасли. Рудник занимает площадь в 16 000 акров, и ожидается, что все горнодобывающие работы начнутся в течение нескольких лет.

Ранее мы писали о том, что известно о загадочном минерале. Уникальный минерал ядарит, химическая формула которого практически идентична вымышленному криптониту, до сих пор остается под землей, хотя был открыт более 20 лет назад.