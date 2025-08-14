США ухвалюють рішення, небачене за 45 років: у Китаю відберуть вплив в енергетиці

Сполучені Штати відкриють власний рудник із видобутку рідкоземельних металів, що може означати енергетичну незалежність країни.

Йдеться про рудник "Брук" у штаті Вайомінг, будівництво якого очолює компанія Ramaco Resources. Вважається, що його запуск стане для Америки початком ери чистішої енергії і забезпечить відновлення контролю США над сектором, який раніше перебував під контролем Китаю, пише ecoticias.com.

Рудник дасть можливість США повернутися на ринок рідкоземельних елементів. Ramaco Resources витягує рідкоземельні елементи (РЗЕ) безпосередньо з вугілля. Завдяки гранту від Вайомінга в розмірі 6,1 млн доларів США, буде профінансовано будівництво переробного заводу вартістю 533 млн доларів США для забезпечення поставок РЗЕ в різні галузі, де потрібні ці мінерали. Запаси рудника "Брук" містять неодим, празеодим, диспрозій, тербій, скандій, галій і германій.

Китай протягом останніх 10 років контролював більшість родовищ рідкоземельних металів завдяки рясним покладам і більш м'яким екологічним нормам. З 1980 року США втратила роль світового лідера в секторі рідкоземельних металів, оскільки більш суворі екологічні закони перешкоджали легкому видобутку РЗЕ.

Тепер Америка прагне відновити глобальний контроль над сектором РЗЕ. Компанія Ramaco має намір запропонувати альтернативи Китаю в плані поставок таких елементів. Проєкт передбачає щорічне виробництво понад 1200 тонн оксидів. Цей показник означає досить істотне зростання видобутку корисних копалин для США. Як заявив генеральний директор Ramaco Рендалл Аткінс, Америка готова повернути собі лідерство у видобутку основних корисних копалин.

З відродженням цього рудника ланцюжки поставок будуть налагоджені в обхід Китаю. Рішення відродити рудник було стратегічним, оскільки рідкісноземельні метали сьогодні присутні практично у всіх галузях. Якщо країна не зможе отримати доступ до них, вона відстане в плані інновацій та глобальної конкурентоспроможності.

США розширюють видобуток РЗЕ завдяки відкриттю родовища в 2 630 000 000 000 тонн, що гарантує їм лідируючі позиції в галузі. Рудник займає площу в 16 000 акрів, і очікується, що всі гірничодобувні роботи почнуться протягом декількох років.

