Источник энергии нашли в океане: обеспечит электричеством 660 000 домов к 2026 году

В США реализуется один из крупнейших проектов в области возобновляемой энергетики. Он предполагает использование экологически чистого источника энергии, который будет генерировать 2 600 мегаватт электроэнергии.

Related video

Компания Dominion Energy возглавляет проект, в рамках которого планируется построить около 176 морских ветряных турбин. Они будут использованы для создания одной из крупнейших "зеленых" электростанций в США. Учитывая, что 176 морских ветряков уже находятся на стадии разработки, пишет ecoticias.com.

2 600 000 кВт энергии можно найти в Атлантическом океане. Океан поможет обеспечить электроэнергией 660 000 домов благодаря прибрежной ветряной электростанции "Coastal Virginia Offshore Wind". 176 турбин, работающих вместе на этой ветровой электростанции, обеспечат электроэнергией около 660 000 домов по всей Вирджинии, которая будет подключена к региональной сети по подводным кабелям. Вирджиния – один из штатов, который может воспользоваться преимуществами доступной электроэнергии.

Строительные работы начались во второй половине 2023 года, а все работы на море – в начале 2024 года. Станция занимает площадь около 49 000 га и расположена в 37,5 км от побережья. Каждая турбина имеет высоту около 30 м. Проект был инициирован для использования чистой, безуглеродной энергии, которая позволит обеспечить электроэнергией множество домов в США.

Ожидается, что строительство будет завершено в 2026 году, и с этого момента зависимость от электросети больше не будет обязательным условием для одного из регионов страны.

Использование ветряных турбин — отличный вариант, так как они вырабатывают энергию круглосуточно, поскольку им не требуется солнечный свет. Эти ветрогенераторы были спроектированы с расчетом на долговечность и надежность. Ранее США делали ставку на ветроэнергетику на суше, а теперь склоняется к морской. Дополнительная экономическая целесообразность, связанная с этим проектом, заключается в предполагаемой экономии в 3 млрд долларов на топливе, которую страна сможет сэкономить в течение первых 10 лет после запуска электростанции в полную силу.

Ранее мы писали, что США отберут у Китая влияние в энергетике. Соединенные Штаты откроют собственный рудник по добыче редкоземельных металлов, что может означать энергетическую независимость страны.