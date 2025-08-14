Джерело енергії знайшли в океані: забезпечить електрикою 660 000 будинків до 2026 року

У США реалізується один із найбільших проєктів у галузі відновлюваної енергетики. Він передбачає використання екологічно чистого джерела енергії, яке генеруватиме 2 600 мегават електроенергії.

Компанія Dominion Energy очолює проєкт, у рамках якого планується побудувати близько 176 морських вітряних турбін. Вони будуть використані для створення однієї з найбільших "зелених" електростанцій у США. З огляду на те, що 176 морських вітряків уже перебувають на стадії розробки, пише ecoticias.com.

2 600 000 кВт енергії можна знайти в Атлантичному океані. Океан допоможе забезпечити електроенергією 660 000 будинків завдяки прибережній вітряній електростанції "Coastal Virginia Offshore Wind". 176 турбін, що працюють разом на цій вітровій електростанції, забезпечать електроенергією близько 660 000 будинків по всій Вірджинії, яка буде під'єднана до регіональної мережі підводними кабелями. Вірджинія — один зі штатів, який може скористатися перевагами доступної електроенергії.

Будівельні роботи почалися в другій половині 2023 року, а всі роботи на морі — на початку 2024 року. Станція займає площу близько 49 000 га і розташована за 37,5 км від узбережжя. Кожна турбіна має висоту близько 30 м. Проєкт було ініційовано для використання чистої, безвуглецевої енергії, яка дасть змогу забезпечити електроенергією безліч будинків у США.

Очікується, що будівництво буде завершено 2026 року, і з цього моменту залежність від електромережі більше не буде обов'язковою умовою для одного з регіонів країни.

Використання вітряних турбін — чудовий варіант, оскільки вони виробляють енергію цілодобово, оскільки їм не потрібне сонячне світло. Ці вітрогенератори були спроектовані з розрахунком на довговічність і надійність. Раніше США робили ставку на вітроенергетику на суші, а тепер схиляється до морської. Додаткова економічна доцільність, пов'язана з цим проєктом, полягає в передбачуваній економії в 3 млрд доларів на паливі, яку країна зможе заощадити протягом перших 10 років після запуску електростанції на повну силу.

