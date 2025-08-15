Гаджеты заработают совершенно иначе благодаря новым фотоэлементам: что обещают ученые

Новые внутренние фотоэлектрические системы на основе перовскита заставляют электронику работать намного дольше и эффективнее. Для получения такого эффекта исследователи применили довольно неожиданный метод.

Системы, разработанные китайскими учеными, показали рекордный КПД преобразования энергии в помещении, пишет interestingengineering.com. Речь о показателе 42,01%. А срок службы этих систем для бытовой электроники оценивается в шесть тысяч часов при использовании искусственного освещения.

Таким образом, речь идет о долгосрочной стабильности, отмечает издание, – а ведь именно она и была самым серьезным препятствием для коммерциализации перовскитных фотоэлектрических систем для помещений (PIPV).

Для повышения стабильности устройства специалисты использовали стратегию гибридно-связанного самоорганизующегося монослоя (SAM). Комбинирование SAM-материалов с различной длиной углеродной цепи эффективно увеличило площадь покрытия SAM на подложках из оксида индия и олова (ITO), а это усилило энергию связи между SAM и ITO.

Благодаря этому и удалось достичь рекордной эффективности преобразования фотоэлектрической энергии в помещении — 42,01% при освещенности 1000 люкс.

Кроме того, в ходе ускоренного испытания на устойчивость к старению, имитирующего цикл день/ночь с интенсивностью освещения, изменяющейся от 2000 до 0 лк, прогнозируемый срок службы T90 окончательного целевого устройства приближается к шести тысячам часов.

По словам исследователей, успешное сочетание PIPV с устройствами с автономным питанием показывает, что они могут работать в реальных ситуациях.

Отметим, что перовскит — недорогой материал, также показавший хорошие результаты при использовании в солнечных панелях. В отличие от традиционного кремния, его можно адаптировать для поглощения определенных длин волн света, и поэтому он может пригодиться и для использования в условиях слабого освещения. Но у него есть серьезный недостаток – со временем производительность сильно ухудшается.

Ранее Фокус писал про новые перовскитные солнечные батареи, которые могут работать вшестеро эффективней. К тому же, они предназначены для использования не на открытом воздухе, а в помещениях.

Также стало известно, что на Тайване создали необычные солнечные панели, которые лучше работают без солнца. Там тоже пригодился перовскит.

Ранее сообщалось, что в США впечатляюще проапгрейдили солнечную батарею. Исследователи разработали новый материал, который значительно повышает долговечность и производительность перовскитных солнечных элементов.