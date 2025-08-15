Гаджети запрацюють зовсім інакше завдяки новим фотоелементам: що обіцяють учені

Нові внутрішні фотоелектричні системи на основі перовскіту змушують електроніку працювати набагато довше й ефективніше. Для отримання такого ефекту дослідники застосували досить несподіваний метод.

Related video

Системи, розроблені китайськими вченими, показали рекордний ККД перетворення енергії в приміщенні, пише interestingengineering.com. Йдеться про показник 42,01%. А термін служби цих систем для побутової електроніки оцінюють у шість тисяч годин при використанні штучного освітлення.

Таким чином, йдеться про довгострокову стабільність, зазначає видання, — але ж саме вона і була найсерйознішою перешкодою для комерціалізації перовскітних фотоелектричних систем для приміщень (PIPV).

Для підвищення стабільності пристрою фахівці використовували стратегію гібридно-зв'язаного самоорганізованого моношару (SAM). Комбінування SAM-матеріалів з різною довжиною вуглецевого ланцюга ефективно збільшило площу покриття SAM на підкладках з оксиду індію та олова (ITO), а це посилило енергію зв'язку між SAM і ITO.

Завдяки цьому і вдалося досягти рекордної ефективності перетворення фотоелектричної енергії в приміщенні — 42,01% за освітленості 1000 люкс.

Крім того, під час прискореного випробування на стійкість до старіння, що імітує цикл день/ніч з інтенсивністю освітлення, що змінюється від 2000 до 0 лк, прогнозований термін служби T90 остаточного цільового пристрою наближається до шести тисяч годин.

За словами дослідників, успішне поєднання PIPV з пристроями з автономним живленням показує, що вони можуть працювати в реальних ситуаціях.

Зазначимо, що перовскіт — недорогий матеріал, який також показав хороші результати при використанні в сонячних панелях. На відміну від традиційного кремнію, його можна адаптувати для поглинання певних довжин хвиль світла, і тому він може стати в пригоді і для використання в умовах слабкого освітлення. Але у нього є серйозний недолік — з часом продуктивність сильно погіршується.

Раніше Фокус писав про нові перовскітні сонячні батареї, які можуть працювати вшестеро ефективніше. До того ж, вони призначені для використання не на відкритому повітрі, а в приміщеннях.

Також стало відомо, що на Тайвані створили незвичайні сонячні панелі, які краще працюють без сонця. Там теж став у пригоді перовскіт.

Раніше повідомлялося, що в США вражаюче проапгрейдили сонячну батарею. Дослідники розробили новий матеріал, який значно підвищує довговічність і продуктивність перовскітних сонячних елементів.