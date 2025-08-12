Сонячні батареї вийшли на новий рівень: як їх змусили працювати краще

Нові перовскітні сонячні батареї можуть працювати вшестеро ефективніше. До того ж, вони призначені для використання не на відкритому повітрі, а в приміщеннях.

Освітлення в приміщенні — невикористовуване джерело енергії для безлічі електронних пристроїв, пише interestingengineering.com. Пульти дистанційного керування, клавіатури, датчики диму, весь час працюють в освітлених приміщеннях, але водночас вони працюють від батарейок, а ті потребують заміни.

Своєю чергою, заміна батарейок стає дедалі дорожчою і шкідливою для довкілля. Цю проблему можуть вирішити сонячні елементи, здатні вловлювати світло в приміщенні.

Такі сонячні батареї використовували б енергію, вже наявну в будинках, офісах і на підприємствах, для роботи електроніки без необхідності використання одноразових джерел живлення. Але поки що сонячні батареї для приміщень були занадто дорогими і не дуже ефективними.

Нове рішення для сонячних батарей

Команда британських учених заявила, що знайшла вихід. Спільно з китайськими та швейцарськими колегами дослідники розробили сонячні елементи на основі перовскіту, які одночасно і більш ефективні, і більш довговічні, порівняно з нині існуючими різновидами.

Перовськіт — недорогий матеріал, який показав хороші результати і при використанні в зовнішніх сонячних панелях. На відміну від традиційного кремнію, його можна адаптувати для поглинання певних довжин хвиль світла, і тому він може стати в пригоді і для використання в умовах слабкого освітлення.

Але у нього є серйозний недолік — з часом продуктивність сильно погіршується. Вчені вирішили цю проблему, застосувавши трьохетапний хімічний підхід: вони додали хлорид рубідію, щоб сприяти більш рівномірному зростанню кристалів перовскіту.

У підсумку вдалося створити сонячні елементи, які перетворюють 37,6% світла за освітленості 1000 люкс (що приблизно відповідає яскравості добре освітленого офісу) на електрику. Такий показник приблизно в шість разів перевищує показники найкращих комерційних сонячних батарей для приміщень.

Батареї добре показали себе і в більш жорстких випробуваннях, що включали 300 годин інтенсивного освітлення при температурі 55°C. Вони зберегли ефективність 76%, тоді як стандартні зразки впали до 47%.

За словами дослідників, пристрої можуть живити невеликі електронні прилади в приміщенні понад п'ять років.

