Чипов станет еще больше: в Китае создали первую машину электронно-лучевой литографии

В Китае готовятся выпустить в продажу первую разработанную в стране систему для электронно-лучевой литографии. Китайские заводы смогут использовать ее для коммерческого производства микросхем.

Аппарат получил название "Сичжи" в честь знаменитого древнекитайского каллиграфа Ван Сичжи. Его разработали специалисты из лаборатории квантовых технологий Чжэцзянского университета в Ханчжоу, передает китайское издание South China Morning Post.

"Сичжи" использует сфокусированный электронный луч для вытравливания микросхем на кремниевых пластинах. Из-за экспортного контроля со стороны США и других стран исследователи из Китая долгое время не могли получить такое оборудование. Теперь же страна может расширить производство чипов и сделать еще один шаг на пути развития отрасли.

Китай активизировал усилия по локализации производства современных микросхем в ответ на введенные США экспортные ограничения на высокотехнологичное оборудование, а недавний прогресс укрепил его возможности в этой отрасли.

"Ожидается, что поставка "Сичжи" поможет выйти из этого тупика", — сообщило в четверг местное издание Hangzhou Daily.

Системы литографии — одни из самых сложных машин, когда-либо созданных, — имеют решающее значение для массового производства микросхем. Хотя Китай все еще находится на самых ранних стадиях разработки таких инструментов внутри страны.

В апреле стало известно, что ученые из Китая создали литографическую установку EUV. Возможно, со временем это позволит местным компаниям печатать чипы по техпроцессу менее 7 нм на уровне западных конкурентов.

