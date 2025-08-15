Чипів стане ще більше: у Китаї створили першу машину електронно-променевої літографії

У Китаї готуються випустити в продаж першу розроблену в країні систему для електронно-променевої літографії. Китайські заводи зможуть використовувати її для комерційного виробництва мікросхем.

Апарат дістав назву "Січжі" на честь знаменитого давньокитайського каліграфа Ван Січжі. Його розробили фахівці з лабораторії квантових технологій Чжецзянського університету в Ханчжоу, передає китайське видання South China Morning Post.

"Січжі" використовує сфокусований електронний промінь для витравлювання мікросхем на кремнієвих пластинах. Через експортний контроль з боку США та інших країн дослідники з Китаю довгий час не могли отримати таке обладнання. Тепер же країна може розширити виробництво чипів і зробити ще один крок на шляху розвитку галузі.

Китай активізував зусилля з локалізації виробництва сучасних мікросхем у відповідь на введені США експортні обмеження на високотехнологічне обладнання, а нещодавній прогрес зміцнив його можливості в цій галузі.

"Очікується, що постачання "Січжі" допоможе вийти з цього глухого кута", — повідомило в четвер місцеве видання Hangzhou Daily.

Системи літографії — одні з найскладніших машин, коли-небудь створених, — мають вирішальне значення для масового виробництва мікросхем. Хоча Китай все ще перебуває на ранніх стадіях розроблення таких інструментів усередині країни.

У квітні стало відомо, що вчені з Китаю створили літографічну установку EUV. Можливо, з часом це дасть змогу місцевим компаніям друкувати чіпи за техпроцесом менше 7 нм на рівні західних конкурентів.

Писали також, що в Китаї винайшли новий ШІ-чіп Huawei Ascend 910С. Він допоможе замінити продукцію NVIDIA, яку США заборонили продавати.