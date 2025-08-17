ИИ поможет суперкомпьютеру найти материал для батареи нового типа: как он это делает
Американские суперкомпьютеры ищут новые материалы для изготовления более мощных и более долговечных аккумуляторов. С помощью ИИ удается обойти привычный долгий метод проб и ошибок.
Исследователи Мичиганского университета (США) используют суперкомпьютеры для создания моделей, которые помогут ускорить поиск подходящих материалов для инновационных аккумуляторов, пишет interestingengineering.com. Батареи нового типа будут предназначены для самых разнообразных областей – от персональной электроники до медицинских приборов.
К процессу привлекли и фундаментальные модели ИИ. Они отличаются от традиционных моделей, так как обучаются для специфических целей (например, для разработки лекарств). В этом случае ученые используют ИИ для ускорения поиска лучших материалов для аккумуляторов. Чтобы аккумуляторы следующего поколения были мощнее, долговечнее и безопаснее, исследователям нужны улучшенные электролиты (переносящие заряд) и электроды (хранящие и высвобождающие энергию).
Задача достаточно амбициозная, ведь существует огромное количество всевозможных химических соединений — а именно, более 10⁶⁰. Тут и пригодился ИИ – он обучается на миллиардах известных молекул, выявляя закономерности, которые, в свою очередь, помогают предсказывать свойства новых материалов.
Для повышения точности ученые использовали текстовую систему SMILES и новый инструмент SMIRK.
Сейчас исследовательская группа разрабатывает вторую модель электродных материалов, используя мощный суперкомпьютер Aurora. Что касается ИИ, то команда интегрировала базовую модель с чат-ботами на базе LLM, такими как ChatGPT. Теперь участники исследования могут задавать вопросы, быстро тестировать идеи и изучать новые основы химии без написания кода.
Также Фокус сообщал, что квантовый компьютер справился с неоднозначной задачей. Благодаря усилиям американских исследователей, было продемонстрировано преимущество квантового масштабирования для приближенного решения задач оптимизации с использованием квантового отжига.
Еще стало известно, что с помощью квантового компьютера ученые впервые в истории успешно добились подлинно случайной генерации чисел. Это достижение может пригодиться, в том числе, в криптографии и в обучении искусственного интеллекта.