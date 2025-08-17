ШІ допоможе суперкомп'ютеру знайти матеріал для батареї нового типу: як він це робить

Американські суперкомп'ютери шукають нові матеріали для виготовлення потужніших і довговічніших акумуляторів. За допомогою ШІ вдається обійти звичний довгий метод проб і помилок.

Дослідники Мічиганського університету (США) використовують суперкомп'ютери для створення моделей, які допоможуть прискорити пошук відповідних матеріалів для інноваційних акумуляторів, пише interestingengineering.com. Батареї нового типу будуть призначені для найрізноманітніших галузей — від персональної електроніки до медичних приладів.

До процесу залучили і фундаментальні моделі ШІ. Вони відрізняються від традиційних моделей, оскільки навчаються для специфічних цілей (наприклад, для розробки ліків). У цьому випадку вчені використовують ШІ для прискорення пошуку найкращих матеріалів для акумуляторів. Щоб акумулятори наступного покоління були потужнішими, довговічнішими і безпечнішими, дослідникам потрібні поліпшені електроліти (що переносять заряд) і електроди (що зберігають і вивільняють енергію).

Завдання досить амбітне, адже існує величезна кількість всіляких хімічних сполук — а саме, понад 10⁶⁰. Тут і став у пригоді ШІ — він навчається на мільярдах відомих молекул, виявляючи закономірності, які, своєю чергою, допомагають передбачати властивості нових матеріалів.

Для підвищення точності вчені використовували текстову систему SMILES і новий інструмент SMIRK.

Зараз дослідницька група розробляє другу модель електродних матеріалів, використовуючи потужний суперкомп'ютер Aurora. Що стосується ШІ, то команда інтегрувала базову модель з чат-ботами на базі LLM, такими як ChatGPT. Тепер учасники дослідження можуть ставити запитання, швидко тестувати ідеї та вивчати нові основи хімії без написання коду.

