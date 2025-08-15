Этот проектор за 300 долларов может составить конкуренцию Samsung и Anker: в чем его секрет

Компания Wanbo представила свой портативный проектор Vali 1 с заявленной яркостью 900 ANSI люмен по цене всего 319 долларов США.

Vali 1 — портативный проектор с разрешением 1080p, встроенной ОС Android TV 11 для потоковой передачи и возможностью отображения изображений размером до 130 дюймов, пишет techradar.com.

Он оснащен двумя динамиками мощностью 6 Вт для воспроизведения звука и гибкой подставкой, вращающейся на 200 градусов. Он также поддерживает автоматическую коррекцию трапецеидальных искажений, автофокусировку и автоматическую подстройку экрана под нужды пользователя.

Устройство, кроме низкой цены, обладает заявленной яркостью 900 ANSI люмен. Это вдвое превышает заявленные показатели некоторых из его самых известных конкурентов.

У Samsung Freestyle Gen 2, который сейчас занимает первое место в списке лучших портативных проекторов techradar.com, заявленная яркость составляет всего 230 люмен, а у Xgimi MoGo 3 Pro — всего 450 люмен ISO. Даже у LG CineBeam Q, одного из лучших 4K-проекторов, заявлена яркость 500 ANSI люмен.

Если Vali 1 действительно обладает таким уровнем яркости, это было бы настоящим достижением, особенно учитывая его низкую цену. Вышеупомянутые проекторы стоят значительно дороже.

Эксперты Projector Central, однако, утверждают, что Wanbo Vali 1 на практике выдает 422 люмен с абсолютным пиком в 529 люмен в нижнем секторе. Эти 422 люмена на 52% меньше заявленной яркости в 900 люменов, говорится в материале.

Стоит отметить, что 422 люмена — типичный, если не сказать, достойный показатель для проектора такого размера и цены, и соответствует показателям упомянутых выше конкурентов.

Специалисты techradar.com пока не видели и не тестировали Vali 1, поэтому не могут вынести о нем вердикт. Тем не менее, они считают, что этот разрыв в яркости, обнаруженный Projector Central, стоит учитывать.

