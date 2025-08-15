Цей проектор за 300 доларів може скласти конкуренцію Samsung і Anker: у чому його секрет

Компанія Wanbo представила свій портативний проектор Vali 1 із заявленою яскравістю 900 ANSI люмен за ціною всього 319 доларів США.

Vali 1 — портативний проектор із роздільною здатністю 1080p, вбудованою ОС Android TV 11 для потокової передачі та можливістю відображення зображень розміром до 130 дюймів, пише techradar.com.

Він оснащений двома динаміками потужністю 6 Вт для відтворення звуку і гнучкою підставкою, що обертається на 200 градусів. Він також підтримує автоматичну корекцію трапецеїдальних спотворень, автофокусування та автоматичне підстроювання екрана під потреби користувача.

Пристрій, крім низької ціни, має заявлену яскравість 900 ANSI люмен. Це вдвічі перевищує заявлені показники деяких з його найвідоміших конкурентів.

У Samsung Freestyle Gen 2, який зараз посідає перше місце в списку найкращих портативних проекторів techradar.com, заявлена яскравість становить лише 230 люмен, а у Xgimi MoGo 3 Pro — всього 450 люмен ISO. Навіть у LG CineBeam Q, одного з найкращих 4K-проекторів, заявлена яскравість 500 ANSI люмен.

Якщо Vali 1 справді має такий рівень яскравості, це було б справжнім досягненням, особливо з огляду на його низьку ціну. Вищезазначені проектори коштують значно дорожче.

Експерти Projector Central, однак, стверджують, що Wanbo Vali 1 на практиці видає 422 люмени з абсолютним піком у 529 люменів у нижньому секторі. Ці 422 люмени на 52% менші від заявленої яскравості в 900 люменів, ідеться в матеріалі.

Варто зазначити, що 422 люмени — типовий, якщо не сказати, гідний показник для проектора такого розміру і ціни, і відповідає показникам згаданих вище конкурентів.

Фахівці techradar.com поки не бачили і не тестували Vali 1, тому не можуть винести про нього вердикт. Проте, вони вважають, що цей розрив у яскравості, виявлений Projector Central, варто враховувати.

