Новий проектор LG перетворить звичайнісіньку стіну на ідеальний кіноекран (відео)

Компанія LG випустила компактний 4K-проектор, який розроблений спеціально для невеликих приміщень. При цьому якість зображення не поступається великим екранам.

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Новий міні-проектор CineBeam S Ultra Short Throw здатний проектувати чітке 4K-зображення з відстані лише кількох сантиметрів, пише gizmochina.com. Видання називає його ідеальним варіантом для тих, хто хоче собі домашній кінотеатр, але не бажає витрачатися на громіздке обладнання.

CineBeam S — це найкомпактніший ультракороткофокусний (UST) 4K-проектор LG з роздільною здатністю 4K UHD (3840 x 2160 пікселів) і яскравістю 500 ANSI люмен. Модель CineBeam S PU615U була вперше анонсована на виставці CES 2025 раніше цього року. Це ультракороткофокусний проєктор, що дає змогу проєктувати зображення на екран розміром від 40 до 100 дюймів (приблизно від 100 до 250 сантиметрів), навіть якщо його розташовано досить близько до стіни.

У Cinebeam S стильний металевий корпус, проектор забезпечує 154-відсоткове колірне охоплення DCI-P3 і стереозвук, сертифікований Dolby Atmos. Новітній міні-проектор LG 4K працює на базі webOS 24 з коробки і підтримує такі додатки, як Apple TV, Disney+ і Netflix.

При цьому розміри проектора дійсно мініатюрні — всього 15,3 x 15,3 x 10,3 см. Серед інших вартих уваги особливостей — підтримка Apple AirPlay 2 і MiraCast, два порти USB-C і порт HDMI eARC.

Щоправда, поки що географія ринку доволі обмежена: наразі компанія планує випустити проектор LG Cinebeam S UST 4K у Південній Кореї, Австралії та Канаді.

Раніше Фокус писав про те, що новий лазерний проектор Epson перетворить вітальню на кінотеатр. Цей проектор Pro Cinema LS9000 на базі оптичного двигуна Epson 3LCD обіцяє користувачам яскраве зображення з роздільною здатністю 4K.

Також повідомлялося, що вийшов лазерний проектор X5 Pro на 2500 люменів, який здатний замінити собою телевізор преміум-класу.

До того ж, влітку цього року був представлений яскравий лазерний проектор DBox02 Pro. Він став дешевшою версією попередньої моделі DBox02 — але водночас цілком здатний створити ефект домашнього кінотеатру.

Ще стало відомо, як вибрати хороший лазерний проектор. Зокрема, експерти радять звернути увагу на роздільну здатність монітора та час роботи від акумулятора.