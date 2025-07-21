Як вибрати хороший лазерний проектор: на що експерти радять звернути увагу

Телевізор — це ефектно, але у портативного проектора є свої переваги. Він може стати частиною вашого ритуалу, наприклад, під час перегляду фільмів перед сном.

Related video

Портативні проектори зручні тим, що дають змогу переміщати домашній кінотеатр у будь-яке місце, зокрема навіть на вулицю, коли дозволяє погода, пише techradar.com. Але тут треба враховувати низку особливостей. Наприклад, Epson Pro Cinema LS12000 порадує дуже високою, "кінематографічною", якістю зображення — але для спонтанних кінопереглядів на свіжому повітрі він не підійде. А Anker Nebula Cosmos Laser 4K буде цілком транспортабельним — можна переставляти його по дому як зручно, водночас не втрачаючи ні якості, ні потужності.

Насправді залежить від двох чинників, зазначають експерти, — вашого бюджету та частоти використання проектора. Наприклад, для скромнішого бюджету підійде модель XGIMI MoGo 3 Pro (між іншим, вона вважається одним із найкращих портативних прокторів). Тут є проекція 1080p, вхід HDMI і USB-C, екран розміром до 200 дюймів, операційна система Google TV і дійсно компактний корпус.

Також вартий уваги Samsung The Freestyle 2nd Gen, який відзначився надкомпактним дизайном, вбудованим ігровим центром та іншими можливостями.

Для тих, хто вирішив не економити, підійде варіант LG CineBeam Q. Це чудовий портативний 4K-проектор зі стильним дизайном і вражаючою якістю зображення.

Для завзятих геймерів можна рекомендувати проектор BenQ GP520 — він ідеально підійде для ігрових цілей завдяки низькій затримці введення.

Взагалі, портативні проектори бувають найрізноманітніших форм і розмірів, але є деякі загальні моменти, на які слід звертати увагу під час купівлі.

Роздільна здатність

Максимально можлива роздільна здатність — це головний критерій для телевізорів, проекторів і моніторів. Мінімальна роздільна здатність — 1080p, а ідеальна — 4K.

Тут ще треба врахувати яскравість, адже саме вона відповідає за зображення і може бути корисною під час використання в сонячній або світлій кімнаті. Вимірюється яскравість у люменах, бажано в люменах ANSI або ISO — стандартизованій системі вимірювання, яку використовують виробники.

Час роботи від акумулятора

Цей фактор особливо важливий, якщо ви маєте намір використовувати проектор на вулиці або просто не тримати його під'єднаним до розетки весь час.

Заряду акумулятора багатьох моделей достатньо для трансляції цілого фільму, хоча тут працює правило — що компактніший проектор, то менший його акумулятор.

Раніше Фокус повідомляв, що вийшов лазерний проектор X5 Pro на 2500 люменів, який здатний замінити навіть телевізор преміум-класу.

Також влітку цього року був представлений яскравий лазерний проектор DBox02 Pro. Він став дешевшою версією попередньої моделі DBox02 — але водночас цілком здатний створити ефект домашнього кінотеатру.