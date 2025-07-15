Замінить навіть топовий телевізор: вийшов лазерний проектор X5 Pro на 2500 люменів (фото)

Китайський виробник Xiaomi випустив новий проектор X5 Pro під брендом Fengmi, який використовує лазерну технологію відображення ALPD.

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Лазерний проектор Fengmi X5 Pro підтримує роздільну здатність 4K, декодування HDR10+ та має сертифіковану JD яскравість 2500 люмен, повідомляє портал IT Home.

Fengmi X5 Pro

Fengmi X5 оснащений трисмуговою конфігурацією динаміків Denon, з вбудованими 12-ватними динаміками зліва та справа, а також 6-ватним повнодіапазонним динаміком ззаду.

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Проектор має вбудований чіп MT9669, 4 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ місця для зберігання даних, підтримує Wi-Fi 6 та має інтерфейси HDMI 2.1 / USB-A 2.0. Окрім того, модель підключена до штучного інтелекту, такого як DeepSeek та Super Xiaoai.

Ціна лазерного проектора Fengmi X5 наразі становить 7999 юанів (близько 1110 доларів).

Нагадаємо, раніше компанія Hisense представила проектор PT1 4K TriChroma Laser Cinema, який забезпечує Dolby Vision та IMAX у форматі 4K з діагоналлю до 150 дюймів.

Фокус також повідомляв, що компанія Dangbei випустила "розумний" лазерний 4K-проектор DBox02 Pro, який є дешевшою версією попередньої моделі — DBox02.