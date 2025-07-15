Заменит даже топовый телевизор: вышел лазерный проектор X5 Pro на 2500 люменов (фото)
Китайский производитель Xiaomi выпустил новый проектор X5 Pro под брендом Fengmi, который использует лазерную технологию отображения ALPD.
Лазерный проектор Fengmi X5 Pro поддерживает разрешение 4K, декодирование HDR10+ и имеет сертифицированную JD яркость 2500 люмен, сообщает портал IT Home.
Fengmi X5 оснащен трехполосной конфигурацией динамиков Denon, со встроенными 12-ваттными динамиками слева и справа, а также 6-ваттным полнодиапазонным динамиком сзади.Важно
Проектор имеет встроенный чип MT9669, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ места для хранения данных, поддерживает Wi-Fi 6 и имеет интерфейсы HDMI 2.1 / USB-A 2.0. Кроме того, модель подключена к искусственному интеллекту, такому как DeepSeek и Super Xiaoai.
Цена лазерного проектора Fengmi X5 сейчас составляет 7999 юаней (около 1110 долларов).
Напомним, ранее компания Hisense представила проектор PT1 4K TriChroma Laser Cinema, который обеспечивает Dolby Vision и IMAX в формате 4K с диагональю до 150 дюймов.
Фокус также сообщал, что компания Dangbei выпустила "умный" лазерный 4K-проектор DBox02 Pro, который является более дешевой версией предыдущей модели — DBox02.