Заменит даже топовый телевизор: вышел лазерный проектор X5 Pro на 2500 люменов (фото)

Китайский производитель Xiaomi выпустил новый проектор X5 Pro под брендом Fengmi, который использует лазерную технологию отображения ALPD.

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Лазерный проектор Fengmi X5 Pro поддерживает разрешение 4K, декодирование HDR10+ и имеет сертифицированную JD яркость 2500 люмен, сообщает портал IT Home.

Fengmi X5 Pro

Fengmi X5 оснащен трехполосной конфигурацией динамиков Denon, со встроенными 12-ваттными динамиками слева и справа, а также 6-ваттным полнодиапазонным динамиком сзади.

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Проектор имеет встроенный чип MT9669, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ места для хранения данных, поддерживает Wi-Fi 6 и имеет интерфейсы HDMI 2.1 / USB-A 2.0. Кроме того, модель подключена к искусственному интеллекту, такому как DeepSeek и Super Xiaoai.

Цена лазерного проектора Fengmi X5 сейчас составляет 7999 юаней (около 1110 долларов).

Напомним, ранее компания Hisense представила проектор PT1 4K TriChroma Laser Cinema, который обеспечивает Dolby Vision и IMAX в формате 4K с диагональю до 150 дюймов.

Фокус также сообщал, что компания Dangbei выпустила "умный" лазерный 4K-проектор DBox02 Pro, который является более дешевой версией предыдущей модели — DBox02.