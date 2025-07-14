Эффект кинотеатра дома: представлен яркий лазерный проектор DBox02 Pro (фото)

Компания Dangbei выпустила "умный" лазерный 4K-проектор DBox02 Pro, который является более дешевой версией предыдущей модели — DBox02.

Related video

DBox02 Pro внешне похож на свою более дорогую версию, но имеет несколько более изогнутых форм и встроенную подставку для стабилизатора. Основное отличие между моделями заключается в источнике света, поскольку новый проектор оснащен технологией LaserVibe, пишет New Atlas.

Проектор DBox02 Pro Фото: Dangbei

По словам производителя, проектор обеспечивает яркость 2000 люменов, охватывает 108% цветового пространства Rec.709, с поддержкой контента HDR10+ и HLG, а также автоматически регулирует яркость в соответствии с интенсивностью окружающего света.

"Идеально подходит для фильмов, спортивных соревнований и игр с исключительной детализацией и точностью цвета при любых условиях освещения", — утверждают в Dangbei.

DBox02 Pro при различном освещении Фото: Dangbei

DBox02 Pro работает на 0,47-дюймовом DMD-чипе, который обеспечивает изображение 4K UHD (3840 x 2160) с проекционным соотношением 1,27:1. Максимальный размер изображения — 300 дюймов по диагонали. Чтобы получить такую гигантскую картинку, проектор нужно разместить на расстоянии 8,4 м от экрана.

Встроенная подставка-подвес поворачивается на 360 градусов по горизонтали и на 120 градусов по вертикали. Настройки на базе искусственного интеллекта (ИИ) обеспечивают автофокусировку, автоматическую коррекцию трапециевидных искажений, подгонку к размеру экрана и изменение размера во избежание помех.

Важно

4K-проектору нашли новое применение: его можно использовать как настольную лампу (фото)

Проектор также получил 24-ваттную звуковую систему с поддержкой Dolby Audio, Dolby Digital и Digital Plus, DTS:HD и DTS Virtual:X. Встроенное подключение Wi-Fi 6 работает с Google TV с лицензированным Netflix. Также есть Bluetooth-гарнитура для Prime Video и YouTube, голосовой поиск и дублирование экрана.

Стоимость DBox02 Pro сейчас составляет 1599 долларов США.

Напомним, компания Hisense представила лазерный проектор PT1 4K TriChroma Laser Cinema, который обеспечивает Dolby Vision и IMAX в формате 4K с диагональю до 150 дюймов.

В свою очередь производитель JMGO из Китая выпустил компактные проекторы PicoPlay и PicoPlay Plus, предназначенные прежде всего для вечеринок.