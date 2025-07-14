Ефект кінотеатру вдома: представлено яскравий лазерний проектор DBox02 Pro (фото)

Компанія Dangbei випустила "розумний" лазерний 4K-проектор DBox02 Pro, який є дешевшою версією попередньої моделі — DBox02.

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DBox02 Pro зовні схожий на свою дорожчу версію, але має кілька більш вигнутих форм та вбудовану підставку для стабілізатора. Основна відмінність між моделями полягає в джерелі світла, оскільки новий проектор оснащений технологією LaserVibe, пише New Atlas.

Проектор DBox02 Pro Фото: Dangbei

За словами виробника, проектор забезпечує яскравість 2000 люменів, охоплює 108% колірного простору Rec.709, з підтримкою контенту HDR10+ та HLG, а також автоматично регулює яскравість відповідно до інтенсивності навколишнього світла.

"Ідеально підходить для фільмів, спортивних змагань та ігор з винятковою деталізацією та точністю кольору за будь-яких умов освітлення", — стверджують в Dangbei.

DBox02 Pro при різному освітленні Фото: Dangbei

DBox02 Pro працює 0,47-дюймовому DMD-чіпі, який забезпечує зображення 4K UHD (3840 x 2160) з проекційним співвідношенням 1,27:1. Максимальний розмір зображення – 300 дюймів по діагоналі. Щоб отримати таку гігантську картинку, проектор потрібно розмістити на відстані 8,4 м від екрану.

Вбудована підставка-підвіс повертається на 360 градусів по горизонталі та на 120 градусів по вертикалі. Налаштування на базі штучного інтелекту (ШІ) забезпечують автофокусування, автоматичну корекцію трапецієподібних спотворень, підгонку до розміру екрана та зміну розміру для уникнення перешкод.

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Проектор також отримав 24-ватну звукову систему з підтримкою Dolby Audio, Dolby Digital та Digital Plus, DTS:HD та DTS Virtual:X. Вбудоване підключення Wi-Fi 6 працює з Google TV з ліцензованим Netflix. Також є Bluetooth-гарнітура для Prime Video та YouTube, голосовий пошук та дублювання екрана.

Вартість DBox02 Pro наразі становить 1599 доларів США.

Нагадаємо, компанія Hisense представила лазерний проектор PT1 4K TriChroma Laser Cinema, який забезпечує Dolby Vision та IMAX у форматі 4K з діагоналлю до 150 дюймів.

Своєю чергою виробник JMGO з Китаю випустив компактні проектори PicoPlay і PicoPlay Plus, призначені насамперед для вечірок.