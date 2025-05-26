4K-проектору знайшли нове застосування: його можна використовувати як настільну лампу (фото)

Новий проектор Epson EF-51 має вигляд приліжкового світильника. Він оснащений триядерним процесором, який забезпечує якість зображення 4K і ультрадинамічний контраст.

Related video

Про це пише newatlas.com.

Гібрид проектора і лампи оснащений смугами фонового підсвічування під основним корпусом, якими можна керувати через застосунок, щоб змінювати кольори, яскравість і режими.

Проекторний блок побудований на основі технології 3LCD від Epson, що працює з джерелом світла з трьох світлодіодів, тобто кожен з червоного, синього і зеленого кольорів отримує свій власний світлодіодний блок, і всі вони зливаються, щоб випустити один промінь з оптики. Система може створювати зображення 4K UHD (3840 x 2160) на екрані розміром від 30 до 150 дюймів за діагоналлю.

Повідомляється, що компанія впровадила "систему рециркуляції світлової енергії" для поліпшення рівномірності яскравості по всій області відображення, а також для зниження шуму зображення. Однак EF-51 розрахований тільки на 700 люмен відповідно до зазначених специфікацій, що видається доволі низьким для повнофункціонального інтелектуального проєктора в наші дні та обмежить час відтворення затіненими кутами або після використання в темряві.

Лазерний проектор Epson EF-51 Фото: Epson

Однак він може похвалитися 10-бітною глибиною кольору, а також дивовижним динамічним коефіцієнтом контрастності 5 мільйонів:1, який повинен поліпшити деталізацію в тінях і зробити яскраві плями більш чіткими. Також є підтримка HDR-контенту.

Автофокус, автоматична корекція трапецеїдальних спотворень і регулювання за чотирма кутами мають зробити налаштування відносно простим. А пристрій поставляється змонтованим на карданній підставці, яка може повертати робочу частину на 180 градусів по горизонталі і на 105 градусів по вертикалі для гнучкості позиціонування.

EF-51 працює під управлінням Android 13 з Tencent Video і Aurora TV, пропонуючи розваги через з'єднання Wi-Fi, а також є підтримка голосового пошуку за допомогою пульта дистанційного керування і бездротового дублювання екрана. Пара 6-ватних динаміків Dolby відтворюють саундтрек до фільму або мелодії в режимі динаміка Bluetooth. Ті, хто віддає перевагу кабельному під'єднанню до джерела мультимедіа, можуть зробити це через HDMI, а геймери з великим екраном виграють від швидкого пробудження й автоматичних режимів із низькою затримкою.

Схоже, що на даний момент EF-51 буде продаватися тільки в Китаї за ціною 5299 ієн (що еквівалентно приблизно 735 доларам США, — ред.).

Раніше ми писали, що вийшов мобільний проектор Kodak Luma 500. Виробник C+A Global запустив у продаж новий портативний проектор Kodak Luma 500, який можна взяти куди завгодно.