4K-проектору нашли новое применение: его можно использовать как настольную лампу (фото)

Новый проектор Epson EF-51 выглядит как прикроватный светильник. Он оснащен трехъядерным процессором, который обеспечивает качество изображения 4K и ультрадинамичный контраст.

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Об этом пишет newatlas.com.

Гибрид проектора и лампы оснащен полосами фоновой подсветки под основным корпусом, которыми можно управлять через приложение, чтобы менять цвета, яркость и режимы.

Проекторный блок построен на основе технологии 3LCD от Epson, работающей с источником света из трех светодиодов, т.е. каждый из красного, синего и зеленого цветов получает свой собственный светодиодный блок, и все они сливаются, чтобы выпустить один луч из оптики. Система может создавать изображения 4K UHD (3840 x 2160) на экране размером от 30 до 150 дюймов по диагонали.

Сообщается, что компания внедрила "систему рециркуляции световой энергии" для улучшения равномерности яркости по всей области отображения, а также для снижения шума изображения. Однако EF-51 рассчитан только на 700 люмен в соответствии с указанными спецификациями, что кажется довольно низким для полнофункционального интеллектуального проектора в наши дни и ограничит время воспроизведения затененными углами или после использования в темноте.

Лазерный проектор Epson EF-51 Фото: Epson

Однако он может похвастаться 10-битной глубиной цвета, а также чудовищным динамическим коэффициентом контрастности 5 миллионов:1, который должен улучшить детализацию в тенях и сделать яркие пятна более четкими. Также есть поддержка HDR-контента.

Автофокус, автоматическая коррекция трапецеидальных искажений и регулировка по четырем углам должны сделать настройку относительно простой. А устройство поставляется смонтированным на карданной подставке, которая может поворачивать рабочую часть на 180 градусов по горизонтали и на 105 градусов по вертикали для гибкости позиционирования.

EF-51 работает под управлением Android 13 с Tencent Video и Aurora TV, предлагая развлечения через соединение Wi-Fi, а также есть поддержка голосового поиска с помощью пульта дистанционного управления и беспроводного дублирования экрана. Пара 6-ваттных динамиков Dolby воспроизводят саундтрек к фильму или мелодии в режиме динамика Bluetooth. Те, кто предпочитает кабельное подключение к источнику мультимедиа, могут сделать это через HDMI, а геймеры с большим экраном выигрывают от быстрого пробуждения и автоматических режимов с низкой задержкой.

Похоже, что на данный момент EF-51 будет продаваться только в Китае по цене 5299 иен (что эквивалентно примерно 735 долларам США, — ред.).

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