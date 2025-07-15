Проектор чи телевізор: що краще купити у 2025 році. Порівняння характеристик (фото)
Телевізор пропонує великий екран, більш високу роздільну здатність і різноманітні функції. Але проектор обіцяє кінематографічну якість, що перевершує ТВ-панелі. Так що ж вибрати?
Насправді, навіть найбільші телевізори не можуть створити зображення такого ж розміру, як бюджетні проектори. Сучасні проектори вартістю близько 1000 доларів забезпечують відмінну якість зображення. Але який з них дійсно кращий для домашнього кінотеатру? У цьому матеріалі видання us.dangbei.com розглядає сильні та слабкі сторони проектора і телевізора.
Чим хороші телевізори
Переваги
Просте налаштування: телевізори зручні у використанні. Просто підключіть їх до мережі, і все готово. Жодних проблем з екранами, регулюванням проекційної відстані або боротьбою з навколишнім освітленням. Вони ідеально підходять для повсякденного перегляду і легко інтегруються з системами "розумного" будинку.
Ідеальна картинка: сучасні телевізори можуть похвалитися приголомшливою якістю зображення. Дисплеї високої роздільної здатності, яскраві кольори та глибокий чорний забезпечують захоплюючий досвід. Такі функції, як HDR (розширений динамічний діапазон), ще більше покращують якість зображення, демонструючи неймовірний рівень деталізації та контрастності.
Хороший звук: сучасні ТВ-панелі вражають уяву своїм потужним звуком. Dolby Atmos та інші технології створюють воістину кінематографічне звучання.
Освітлення: телевізори працюють за будь-якого освітлення. Чи то яскравий сонячний день, чи то кіносеанс із закритими шторами, вони забезпечують стабільно високу якість зображення.
Недоліки
Обмеження за розміром: незважаючи на те, що телевізори стають дедалі більшими, у них все ще є обмеження. Якщо ви мрієте про домашній кінотеатр із колосальним екраном, проектори — найкращий вибір.
Вартість: телевізор із великим екраном може бути значно дорожчим, особливо порівняно з проектором.
Проблеми з напругою очей: від постійного яскравого світіння очі користувачів швидко втомлюються.
На що здатні "розумні" проектори
Плюси
Величезний екран: проектори лідирують завдяки своєму розміру, легко створюючи зображення понад 100 дюймів за діагоналлю. Будь-яку порожню стіну можна перетворити на кінотеатр.
Портативність: на відміну від телевізорів, проектори портативні. Їх можна брати з собою для перегляду фільмів під зоряним небом, для презентацій в офісах, перегляду контенту. Будь-який простір може стати дисплеєм або проекційним екраном.
Бюджетне рішення: для справжнього кінематографічного ефекту проектори часто пропонують більш економічне рішення порівняно з висококласними телевізорами аналогічного розміру. Це робить їх ідеальним рішенням для тих, хто шукає оптимальне співвідношення ціни та якості. Менш ніж за 1600 доларів можна придбати лазерний 4K-проектор для домашнього кінотеатру, здатний проектувати 200-дюймове зображення.
Ігри: великий проекційний екран створює воістину захоплюючий ефект, переносячи геймерів у самий центр подій. Багато сучасних проекторів підтримують HDR, а деякі з них спеціально розроблені для ігор.
Захист від втоми очей: проектори відбивають світло, а не випромінюють його безпосередньо, як телевізори, що потенційно знижує навантаження на очі під час тривалих сеансів перегляду.
Економія електрики: порівняно з типовим 98-дюймовим телевізором (550 Вт), проектор потужністю 150 Вт споживає лише 25% електроенергії, що робить його лідером з екологічності.
Мінуси
Яскравість: проектори, як правило, не дають чіткої картинки, особливо в добре освітлених приміщеннях. Це може призвести до розмитих кольорів і неідеальної якості перегляду в денний час. Для кращої продуктивності слід вибирати проектори з високим показником яскравості.
Неякісна передача кольору: хоча деякі проєктори підтримують HDR, їхня ефективність у відображенні повного спектра кольорів і контрастності часто обмежена порівняно з телевізорами.
Feature
Projector
TV
Screen Size
Massive, highly customizable
Limited by physical size
Portability
Highly portable
Not portable
Picture Quality
Very good
Excellent
Brightness
Lower, best for controlled light
Higher
Built-in Smart Features
Available on most models
Available on most models
Gaming
Immersive experience
Good experience
Eye Strain
Less
More
Power Consumption
Less
More
Setup
Requires adjustments
Plug-and-play
Price (for similar size)
More affordable
More expensive
Раніше ми писали, що представлений яскравий лазерний проектор DBox02 Pro. Компанія Dangbei випустила "розумний" лазерний 4K-проектор DBox02 Pro, який є дешевшою версією попередньої моделі — DBox02.