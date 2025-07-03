Купити OLED-телевізор у 2025 році: що рекомендують експерти (фото)

Довгий час монополістами на ринку OLED-телевізорів залишалися Sony і LG, але потім до клубу ключових гравців додався і Samsung. Причому вибрати найкращі моделі дійсно непросто — кожна хороша по-своєму.

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У кожного бренду є власні фішки, пише zdnet.com. Наприклад, Samsung використовує звук з відстеженням об'єктів (технологію, яка створює ефект присутності), а LG і Sony — віртуальний об'ємний звук Dolby Atmos для більш вражаючої атмосфери.

LG G5

Експерти сходяться на тому, що це все-таки найкращий OLED-телевізор 2025 року. Він отримав цей титул на виставці CES 2025 і продовжує збирати високі оцінки. Причому з цією моделлю LG помітно поліпшив торішню, яка свого часу теж ставала лідером рейтингу.

LG G5 дуже яскравий, у нього чудовий звук, він ідеально підходить для ігор завдяки підтримці Nvidia G-Sync і AMD FreeSync Premium, а також VRR 165 Гц.

LG G5 підійде і для ігор, і для домашніх кіносеансів Фото: LG

Мабуть, єдина перешкода для того, щоб його купити, — це висока ціна (65-дюймова версія коштує близько трьох тисяч доларів, а 97-дюймовий комплект — 25 тисяч). Але якщо ви все-таки зважитеся, то не пошкодуєте, запевняють фахівці.

LG G4

Це преміальний OLED-телевізор, який теж недешевий ($2400 за 65-дюймову модель), але він явно вартий цих грошей.

G4 OLED підтримує частоту оновлення 120 Гц для більш плавного руху під час динамічних сцен і спортивних трансляцій, а також Dolby Vision HDR для поліпшеної деталізації.

LG G4 називають одним із найкращих ігрових телевізорів Фото: PCMag

Вбудовані динаміки працюють з віртуальним об'ємним звуком Dolby Atmos для 3D-аудіо без необхідності використання додаткового аудіообладнання. Завдяки підтримці AirPlay 2 і Chromecast ви можете ділитися файлами з пристроїв iOS і Android для більш зручного перегляду відео, фотографій та інших медіафайлів.

Є вбудовані голосові елементи управління Alexa і Google Assistant, а також підтримка Apple HomeKit — ви можете використовувати Siri для пошуку фільмів і шоу, запуску застосунків і управління домашнім кінотеатром.

Sony Bravia 8

Тут є вражаючий вбудований звук, що доповнює першокласну якість зображення. Замість динаміків Bravia 8 використовує технологію Sony Acoustic Surface Audio+. Ця функція розміщує крихітні приводи за екраном для створення звуку, який слідує за дією на екрані.

Частота оновлення 120 Гц і підтримка Dolby Vision HDR допомагають зробити рух плавнішим, тому навіть сцени, що швидко змінюються, виглядають чіткими.

Bravia 8 використовує спеціальну технологію Sony Фото: PC Mag

Sony Bravia 8 підтримує фірмову технологію змінної частоти оновлення, ексклюзивну для PlayStation 5. Це допомагає запобігти розривам екрана та зменшити затримку введення для кращого часу реакції.

Samsung S90D

Конкурує в царині ігрових телевізора з уже згаданим LG G4. У цього телевізора змінна частота оновлення 144 Гц на всіх чотирьох входах, є підтримка HDR10+.

Samsung S90D не поступається конкурентам з LG Фото: Samsung

Спеціально розроблена Samsung технологія Motion Xcelerator покращує плавність і чіткість руху на екрані, особливо в динамічних сценах.

Як і у телевізора-конкурента LG G4, тут є голосове управління — Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit.

Samsung S90C

Його перевага — у більш доступній ціні (тут 65-дюймова модель коштує трохи більше тисячі доларів). І при цьому якість зображення та інтелектуальні функції — практично ті самі, що й у флагманів рейтингу.

Моделі Samsung S90C уже два роки, але вона все ще хороша Фото: PC Mag

Щоправда, у цього телевізора немає фірмового OneConnect Box — зовнішнього блоку, який під'єднується до телевізора одним кабелем і служить для централізації всіх підключень зовнішніх пристроїв (ігрових приставок, Blu-ray програвачів, аудіосистем). Але це все одно чудовий телевізор — навіть незважаючи на те, що йому вже два роки (Samsung S90C був випущений у 2023 році).

Раніше Фокус повідомляв, який OLED-телевізор визнали найкращим у 2025 році. Зокрема, фахівці протестували моделі LG G5, Samsung S95F і Sony Bravia 8 II.

Також стало відомо, що телевізор LG G4, поряд із продукцією Sony і Samsung, увійшов до числа найкращих телевізорів навесні 2025 року. Для цих моделей характерні яскрава картинка, об'ємний звук і антивідблисковий екран.