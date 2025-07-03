Купить OLED-телевизор в 2025 году: что рекомендуют эксперты (фото)

Долгое время монополистами на рынке OLED-телевизоров оставались Sony и LG, но потом в клуб ключевых игроков добавился и Samsung. Причем выбрать лучшие модели действительно непросто – каждая хороша по-своему.

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У каждого бренда есть собственные фишки, пишет zdnet.com. Например, Samsung использует звук с отслеживанием объектов (технологию, которая создает эффект присутствия) а LG и Sony – виртуальный объемный звук Dolby Atmos для более впечатляющей атмосферы.

LG G5

Эксперты сходятся на том, что это все-таки лучший OLED-телевизор 2025 года. Он получил этот титул на выставке CES 2025 и продолжает собирать высокие оценки. Причем с этой моделью LG заметно улучшил прошлогоднюю, которая в свое время тоже становилась лидером рейтинга.

LG G5 очень яркий, у него отличный звук, он идеально подходит для игр благодаря поддержке Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium, а также VRR 165 Гц.

LG G5 подойдет и для игр, и для домашних киносеансов Фото: LG

Пожалуй, единственное препятствие для того, чтобы его купить, – это высокая цена (65-дюймовая версия стоит около трех тысяч долларов, а 97-дюймовый комплект – 25 тысяч). Но если вы все-таки решитесь, то не пожалеете, заверяют специалисты.

LG G4

Это премиальный OLED-телевизор, который тоже недешевый ($2400 за 65-дюймовую модель), но он явно стоит этих денег.

G4 OLED поддерживает частоту обновления 120 Гц для более плавного движения во время динамичных сцен и спортивных трансляций, а также Dolby Vision HDR для улучшенной детализации.

LG G4 называют одним из лучших игровых телевизоров Фото: PCMag

Встроенные динамики работают с виртуальным объемным звуком Dolby Atmos для 3D-аудио без необходимости использования дополнительного аудиооборудования. Благодаря поддержке AirPlay 2 и Chromecast вы можете делиться файлами с устройств iOS и Android для более удобного просмотра видео, фотографий и других медиафайлов.

Есть встроенные голосовые элементы управления Alexa и Google Assistant, а также поддержка Apple HomeKit – вы можете использовать Siri для поиска фильмов и шоу, запуска приложений и управления домашним кинотеатром.

Sony Bravia 8

Тут есть впечатляющий встроенный звук, дополняющий первоклассное качество изображения. Вместо динамиков Bravia 8 использует технологию Sony Acoustic Surface Audio+. Эта функция размещает крошечные приводы за экраном для создания звука, который следует за действием на экране.

Частота обновления 120 Гц и поддержка Dolby Vision HDR помогают сделать движение более плавным, поэтому даже быстро меняющиеся сцены выглядят четкими.

Bravia 8 использует специальную технологию Sony Фото: PC Mag

Sony Bravia 8 поддерживает фирменную технологию переменной частоты обновления, эксклюзивную для PlayStation 5. Это помогает предотвратить разрывы экрана и уменьшить задержку ввода для лучшего времени реакции.

Samsung S90D

Конкурирует в области игровых телевизора с уже упомянутым LG G4. У этого телевизора переменная частота обновления 144 Гц на всех четырех входах, есть поддержка HDR10+.

Samsung S90D не уступает конкурентам из LG Фото: Samsung

Специально разработанная Samsung технология Motion Xcelerator улучшает плавность и четкость движения на экране, особенно в динамичных сценах.

Как и у телевизора-конкурента LG G4, тут есть голосовое управление – Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit.

Samsung S90C

Его преимущество – в более доступной цене (тут 65-дюймовая модель стоит чуть более тысячи долларов). И при этом качество изображения и интеллектуальные функции – практически те же, что и у флагманов рейтинга.

Модели Samsung S90C уже два года, но она все еще хороша Фото: PC Mag

Правда, у этого телевизора нет фирменного OneConnect Box – внешнего блока, который подключается к телевизору одним кабелем и служит для централизации всех подключений внешних устройств (игровых приставок, Blu-ray проигрывателей, аудиосистем). Но это все равно отличный телевизор – даже несмотря на то, что ему уже два года (Samsung S90C был выпущен в 2023 году).

Ранее Фокус сообщал, какой OLED-телевизор признали лучшим в 2025 году. В частности, специалисты протестировали модели LG G5, Samsung S95F и Sony Bravia 8 II.

Также стало известно, что телевизор LG G4, наряду с продукцией Sony и Samsung, вошел в число лучших телевизоров весной 2025 года. Для этих моделей характерны яркая картинка, объемный звук и антибликовый экран.