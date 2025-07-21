Как выбрать хороший лазерный проектор: на что эксперты советуют обратить внимание

Телевизор – это эффектно, но у портативного проектора есть свои преимущества. Он может стать частью вашего ритуала, например, при просмотре фильмов перед сном.

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Портативные проекторы удобны тем, что позволяют перемещать домашний кинотеатр в любое место, в том числе даже на улицу, когда позволяет погода, пишет techradar.com. Но тут надо учитывать ряд особенностей.. Например, Epson Pro Cinema LS12000 порадует очень высоким, «кинематографичным», качеством изображения – но для спонтанных кинопросмотров на свежем воздухе он не подойдет. А Anker Nebula Cosmos Laser 4K будет вполне транспортабельным – можно переставлять его по дому как удобно, при этом не теряя ни качества, ни мощности.

На самом деле зависит от двух факторов, отмечают эксперты, – вашего бюджета и частоты использования проектора. Например, для более скромного бюджета подойдет модель XGIMI MoGo 3 Pro (между прочим, она считается одним из лучших портативных прокторов). Тут есть проекция 1080p, вход HDMI и USB-C, экран размером до 200 дюймов, операционная система Google TV и действительно компактный корпус.

Также достоин внимания Samsung The Freestyle 2nd Gen, который отличился сверхкомпактным дизайном, встроенным игровым центром и другими возможностями.

Для тех, кто решил не экономить, подойдет вариант LG CineBeam Q. Это превосходный портативный 4K -проектор со стильным дизайном и впечатляющим качеством изображения.

Для завзятых геймеров можно рекомендовать проектор BenQ GP520 – он идеально подойдет для игровых целей благодаря низкой задержке ввода.

Вообще, портативные проекторы бывают самых разных форм и размеров, но есть некоторые общие моменты, на которые следует обращать внимание при покупке.

Разрешение

Максимально возможное разрешение — это главный критерий для телевизоров, проекторов и мониторов. Минимальное разрешение — 1080p, а идеальное — 4K.

Тут еще надо учесть яркость, ведь именно она отвечает за изображение и может быть полезна при использовании в солнечной или светлой комнате. Измеряется яркость в люменах, желательно в люменах ANSI или ISO — стандартизированной системе измерения, используемой производителями.

Время работы от аккумулятора

Этот фактор особенно важен, если вы собираетесь использовать проектор на улице или просто не держать его подключенным к розетке все время.

Заряда аккумулятора многих моделей достаточно для трансляции целого фильма, хотя тут работает правило – чем компактнее проектор, тем меньше его аккумулятор.

Ранее Фокус сообщал, что вышел лазерный проектор X5 Pro на 2500 люменов, который способен заменить даже телевизор премиум-класса.

Также летом этого года был представлен яркий лазерный проектор DBox02 Pro. Он стал более дешевой версией предыдущей модели DBox02 – но в то же время вполне способен создать эффект домашнего кинотеатра.