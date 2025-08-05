Новый проектор LG превратит самую обычную стену в идеальный киноэкран (видео)

Компания LG выпустила компактный 4K-проектор, который разработан специально для небольших помещений. При этом качество изображения не уступает большим экранам.

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Новый мини-проектор CineBeam S Ultra Short Throw способен проецировать чёткое 4K-изображение с расстояния всего нескольких сантиметров, пишет gizmochina.com. Издание называет его идеальным вариантом для тех, кто хочет себе домашний кинотеатр, но не желает тратиться на громоздкое оборудование.

CineBeam S — это самый компактный ультракороткофокусный (UST) 4K-проектор LG с разрешением 4K UHD (3840 x 2160 пикселей) и яркостью 500 ANSI люмен. Модель CineBeam S PU615U была впервые анонсирована на выставке CES 2025 ранее в этом году. Это ультракороткофокусный проектор, позволяющий проецировать изображение на экран размером от 40 до 100 дюймов (примерно от 100 до 250 сантиметров), даже если он расположен довольно близко к стене.

У Cinebeam S стильный металлический корпус, проектор обеспечивает 154-процентный цветовой охват DCI-P3 и стереозвук, сертифицированный Dolby Atmos. Новейший мини-проектор LG 4K работает на базе webOS 24 из коробки и поддерживает такие приложения, как Apple TV, Disney+ и Netflix.

При этом размеры проектора действительно миниатюрные – всего 15,3 x 15,3 x 10,3 см. Среди других достойных внимания особенностей — поддержка Apple AirPlay 2 и MiraCast, два порта USB-C и порт HDMI eARC.

Правда, пока что география рынка довольно ограниченная: на данный момент компания планирует выпустить проектор LG Cinebeam S UST 4K в Южной Корее, Австралии и Канаде.

Ранее Фокус писал о том, что новый лазерный проектор Epson превратит гостиную в кинотеатр. Этот проектор Pro Cinema LS9000 на базе оптического двигателя Epson 3LCD обещает пользователям яркое изображение с разрешением 4K.

Также сообщалось, что вышел лазерный проектор X5 Pro на 2500 люменов, который способен заменить собой телевизор премиум-класса.

К тому же, летом этого года был представлен яркий лазерный проектор DBox02 Pro. Он стал более дешевой версией предыдущей модели DBox02 – но в то же время вполне способен создать эффект домашнего кинотеатра.

Еще стало известно, как выбрать хороший лазерный проектор. В частности, эксперты советуют обратить внимание на разрешение монитора и время работы от аккумулятора.