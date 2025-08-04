Превратит гостиную в кинотеатр: на что способен новый лазерный проектор Epson (фото)

Компания Epson выпустила новый лазерный проектор Pro Cinema LS9000 на базе оптического двигателя Epson 3LCD, который обещает яркое изображение с разрешением 4K.

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Epson Pro Cinema LS9000 — это модель профессионального уровня размером 52 x 44 x 19 см и весом почти 13, призванная создать эффект кинотеатра дома, пишет New Atlas. Этот проектор также является более дешевой альтернативой модели LS12000.

По словам производителя, Pro Cinema LS9000 использует твердотельный лазерный источник света 3LCD, который обеспечивает яркость до 2 200 люмен в цветном (IDMS Rated) и белом (ISO rated) режимах. Это меньше, чем в LS12000, однако достаточно для обеспечения яркого изображения при включенном освещении.

Epson Pro Cinema LS9000 Фото: Epson

Сообщается что проектор способен воспроизводить на экране более миллиарда цветов и хорошо работает с контентом HDR10 + и HLG. Пользователям доступны размеры экранов до 300 дюймов по диагонали и ручная коррекция трапециевидных искажений.

Заявленное разрешение 4K со 120 кадрами в секунду не только обеспечивает быстрый отклик при просмотре фильмов, но и позволяет играть в "эпические игры" через HDMI. Также предусмотрена поддержка ARC и eARC.

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Как отмечают в издании, проектору Pro Cinema LS9000 не хватает операционной платформы, такой как Google TV, но есть два порта HDMI 2.1 для подключения медиа-источников, а также USB Type-A для питания. По состоянию на сейчас проектор доступен у авторизованных дилеров по розничной цене 3999 долларов.

Напомним, китайская компания BenQ выпустила интерактивный игровой проектор B7100 с коротким фокусом, который поставляется с предустановленными играми для детей.

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