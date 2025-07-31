Превратит стену в сенсор: представлен интерактивный проектор BenQ B7100 (фото)

Китайская компания BenQ выпустила интерактивный игровой проектор B7100 с коротким фокусом, который поставляется с установленными играми для детей.

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Проектор BenQ B7100 предназначен для использования в розничных магазинах и местах отдыха. Ожидается, что он будет развлекать детей, пока их родители делают покупки, едят или отдыхают, сообщает Notebookcheck.

Проектор BenQ B7100 Фото: BenQ

Эта модель имеет разрешение WXGA (1280 x 800 пикселей) и коэффициент контрастности 12 000:1. Источник света обещает яркость ISO до 4000 люмен, что делает его пригодным для ярко освещенных помещений.

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По данным производителя, BenQ B7100 имеет короткое проекционное соотношение 1,55-1,7. Это означает, что он может воспроизводить картинку размером 254 см на расстоянии 2,4 м.

Проектор работает на операционной системе Android и продается с 20 предварительно загруженными играми. Речь идет как о развлекательных, так и образовательных приложениях, в частности игру "Убей крота". Инфракрасная камера делает проектор интерактивным, позволяя играть в игры, касаясь или проводя пальцем по обычной стене.

Игра на проекторе BenQ B7100 на проекторе BenQ B7100 Фото: BenQ

В Китае интерактивный игровой проектор BenQ B7100 уже доступен по цене около 1075 долларов США.

Напомним, Xiaomi выпустила новый проектор X5 Pro под брендом Fengmi, который использует лазерную технологию отображения ALPD.

Фокус также сообщал, что компания Dangbei выпустила "умный" лазерный 4K-проектор DBox02 Pro.