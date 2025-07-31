Перетворить стіну в сенсор: представлено інтерактивний проектор BenQ B7100 (фото)

Китайська компанія BenQ випустила інтерактивний ігровий проектор B7100 з коротким фокусом, який постачається з попередньо встановленими іграми для дітей.

Related video

Проектор BenQ B7100 призначений для використання в роздрібних магазинах та місцях відпочинку. Очікується, що він буде розважати дітей, поки їхні батьки роблять покупки, їдять або відпочивають, повідомляє Notebookcheck.

Проектор BenQ B7100 Фото: BenQ

Ця модель має роздільну здатність WXGA (1280 x 800 пікселів) та коефіцієнт контрастності 12 000:1. Джерело світла обіцяють яскравість ISO до 4000 люмен, що робить його придатним для яскраво освітлених приміщень.

Важливо

Ефект кінотеатру вдома: 10 кращих проекторів 2025 року, які замінять телевізор (фото)

За даними виробника, BenQ B7100 має коротке проекційне співвідношення 1,55-1,7. Це означає, що він може відтворювати картинку розміром 254 см на відстані 2,4 м.

Проектор працює на операційній системі Android та продається з 20 попередньо завантаженими іграми. Мова йде як про розважальні, так і освітні застосунки, зокрема гру "Вбий крота". Інфрачервона камера робить проектор інтерактивним, дозволяючи грати в ігри, торкаючись або проводячи пальцем по звичайній стіні.

Гра на проекторі BenQ B7100 Фото: BenQ

У Китаї інтерактивний ігровий проектор BenQ B7100 вже доступний за ціною близько 1075 доларів США.

Нагадаємо, Xiaomi випустила новий проектор X5 Pro під брендом Fengmi, який використовує лазерну технологію відображення ALPD.

Фокус також повідомляв, що компанія Dangbei випустила "розумний" лазерний 4K-проектор DBox02 Pro.