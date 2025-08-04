Перетворить вітальню в кінотеатр: на що здатен новий лазерний проектор Epson (фото)

Компанія Epson випустила новий лазерний проектор Pro Cinema LS9000 на базі оптичного двигуна Epson 3LCD, який обіцяє яскраве зображення з роздільною здатністю 4K.

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Epson Pro Cinema LS9000 — це модель професійного рівня розміром 52 x 44 x 19 см та вагою майже 13, покликана створити ефект кінотеатру вдома, пише New Atlas. Цей проектор також є дешевшою альтернативою моделі LS12000.

За словами виробника, Pro Cinema LS9000 використовує твердотільне лазерне джерело світла 3LCD, яке забезпечує яскравість до 2 200 люмен у кольоровому (IDMS Rated) та білому (ISO rated) режимах. Це менше, ніж у LS12000, однак достатньо для забезпечення яскравого зображення при увімкненому освітленні.

Epson Pro Cinema LS9000 Фото: Epson

Повідомляється що проектор здатний відтворювати на екрані понад мільярд кольорів та добре працює з контентом HDR10+ та HLG. Користувачам доступні розміри екранів до 300 дюймів по діагоналі та ручна корекція трапецієподібних спотворень.

Заявлена роздільна здатність 4K зі 120 кадрами на секунду не лише забезпечує швидкий відгук під час перегляду фільмів, але й дозволяє грати в "епічні ігри" через HDMI. Також передбачена підтримка ARC та eARC.

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Як зазначають у виданні, проектору Pro Cinema LS9000 бракує операційної платформи, такої як Google TV, але є два порти HDMI 2.1 для підключення медіа-джерел, а також USB Type-A для живлення. Станом на зараз проектор доступний у авторизованих дилерів за роздрібною ціною 3999 доларів.

Нагадаємо, китайська компанія BenQ випустила інтерактивний ігровий проектор B7100 з коротким фокусом, який постачається з попередньо встановленими іграми для дітей.

Фокус також повідомляв, що китайський виробник Xiaomi випустив новий проектор X5 Pro під брендом Fengmi, який використовує лазерну технологію відображення ALPD.