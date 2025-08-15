Раздражает медленная зарядка? Топ-3 устройства, которые зарядят смартфон "за секунды"

Эксперты назвали лучшие зарядные устройства для смартфонов, мощности которых хватит для быстрой напитки наушников, часов и даже ноутбуков.

Related video

Современные телефоны обладают различными возможностями зарядки, поэтому стоит убедиться, что адаптер лучше всего подходит для вашего устройства. Например, iPhone 16 для быстрой зарядки требуется адаптер мощностью всего 20 Вт или выше. Но такая модель, как Xiaomi 15 Ultra, поддерживает зарядку мощностью до 90 Вт, а значит, для достижения максимальной производительности понадобится адаптер большей мощности, пишет techradar.com.

UGreen Nexode Mini 30W

UGreen Nexode Mini 30 Вт обладает достаточной мощностью для активации быстрой зарядки большинства современных смартфонов — достаточно просто подключить его к кабелю USB-C, и все готово. Кроме того, он регулярно продается по цене чуть более 10 долларов.

Зарядка UGreen Nexode Mini 30W Фото: Future

Во время тестов Nexode Mini показал себя на высоком уровне, а его компактный корпус оказался очень удобным для использования во время поездки на поезде (в ограниченном пространстве). У него всего один порт USB-C, но если нужно просто зарядить смартфон или пару беспроводных наушников, это не должно стать проблемой.

Помимо очень компактной складной конструкции, Nexode Mini имеет красивый внешний вид и встроенную защиту от перенапряжения, перегрева, короткого замыкания и других неисправностей. Его можно приобрести в синем или серебристо-сером цвете — разнообразие по сравнению с типичными черно-белыми моделями.

UGreen Uno Charger 100W

Мощность устройства составляет 100 Вт, ее можно распределить по четырем портам, или же все 100 Вт можно направить через порт USB-C 1.

Зарядка UGreen Uno Charger 100W Фото: Future

Эта модель обладает хорошими характеристиками, универсальна благодаря наличию портов USB-C и разъема USB-A. Но главная изюминка UGreen Uno Charger 100W — дисплей. Он отображает целый спектр эмоций: от радости и удивления до румянца, — и некоторые из них привязаны к уровню зарядки устройства.

Гаджет подходит для зарядки телефона, контроллеров Dualsense и даже ноутбука. Учитывая высокую максимальную выходную мощность, множество портов и интересный дисплей, цена зарядки очень демократичная: UGreen Uno Charger 100W стоит 60 долларов. Если не нужна такая высокая мощность, подойдет модель UGreen Nexode RG 65W.

Anker Charger 140W, 4 Port, PD 3.1

Anker Charger 140 Вт предлагает быструю зарядку через несколько портов, отличную производительность и даже поставляется с кабелем USB-C в комплекте.

Зарядка Anker Charger 140W, 4 Port, PD 3.1 Фото: Future

Как и UGreen Uno, Charger 100 Вт оснащена дисплеем, на котором отображается вся необходимая информация о производительности зарядки и уровнях температуры. Складная конструкция и премиальный внешний вид делают ее цену в 90 долларов вполне оправданной.

При желании можно направить максимальную мощность зарядного устройства в 140 Вт через один порт, а это значит, что эта модель способна даже "оживить" такой телефон, как Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G, или даже 14-дюймовый Apple MacBook Pro M4 2024 года выпуска — на максимальной скорости.

Ранее мы писали о том, как правильно заряжать телефон, чтобы сэкономить. Знание того, сколько времени занимает зарядка телефона помогает выявить проблемы с ним, избежать ненужного ожидания и максимально эффективно использовать устройство.